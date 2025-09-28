高雄高鐵左營站 重信路年底設人行道

高鐵左營站是高雄唯一的三鐵共構車站，人流、車流龐大，但站前重信路、重和路長期無人行道，遭批評「奇景」、「不重視門面」。交通局過去因地方疑慮暫緩規畫，近來在民代催促下，確定今年底重信路將畫設250公尺標線型人行道，民眾等了18年終於改善。

交通局表示，規畫過程已與里長、住戶、商家充分討論，未來部分人行道會規畫成內凹式臨停區，方便接送。重信路改善後，也將持續推動更多完善的人行空間。

高鐵左營站2007年通車，站前未建置人行道，加上騎樓不連貫、機車與店家桌椅占用空間，徒步環境惡劣。交通局6年前曾提出設置方案，卻因店家憂心停車與貨運受阻，計畫暫緩。

「人行道已經等了18年」，議員白喬茵直言，許多旅客拖行李須閃避違停車輛走到馬路中央，危險畫面屢見不鮮。行人路權團體指出，人行道能迫使車速下降，對行人與店家都有益。高雄好過日協會說，世界各地主要車站周邊多設置徒步區，高鐵左營站長期忽視人流需求，影響商圈發展，也凸顯國際形象不足。

菜公里長王振華指重信路屬重劃區，當時未做紅磚人行道，後來高鐵站引入人車，若能新增人行道，可兼顧商圈發展、行人安全，創造多贏。劉姓市民說，畫設人行道是人本措施，「好事就應該快做」。

交通局表示，此案今年5月重啟會勘，7月辦說明會後取得共識，近日決定年底在重信路畫設約250公尺標線型人行道，並搭配路口轉角外推、行穿線退縮，設置停車帶與左轉專用車道，提升行人安全。