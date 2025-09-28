聽新聞
0:00 / 0:00

高雄高鐵左營站 重信路年底設人行道

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高鐵左營站是高雄唯一的三鐵共構車站、人流車流多，但站前重信路、重和路沒有人行道，交通局近期確定在重信路畫設250公尺標線型人行道，年底前施工。記者宋原彰／攝影
高鐵左營站是高雄唯一的三鐵共構車站、人流車流多，但站前重信路、重和路沒有人行道，交通局近期確定在重信路畫設250公尺標線型人行道，年底前施工。記者宋原彰／攝影

高鐵左營站是高雄唯一的三鐵共構車站，人流、車流龐大，但站前重信路、重和路長期無人行道，遭批評「奇景」、「不重視門面」。交通局過去因地方疑慮暫緩規畫，近來在民代催促下，確定今年底重信路將畫設250公尺標線型人行道，民眾等了18年終於改善。

交通局表示，規畫過程已與里長、住戶、商家充分討論，未來部分人行道會規畫成內凹式臨停區，方便接送。重信路改善後，也將持續推動更多完善的人行空間。

高鐵左營站2007年通車，站前未建置人行道，加上騎樓不連貫、機車與店家桌椅占用空間，徒步環境惡劣。交通局6年前曾提出設置方案，卻因店家憂心停車與貨運受阻，計畫暫緩。

「人行道已經等了18年」，議員白喬茵直言，許多旅客拖行李須閃避違停車輛走到馬路中央，危險畫面屢見不鮮。行人路權團體指出，人行道能迫使車速下降，對行人與店家都有益。高雄好過日協會說，世界各地主要車站周邊多設置徒步區，高鐵左營站長期忽視人流需求，影響商圈發展，也凸顯國際形象不足。

菜公里長王振華指重信路屬重劃區，當時未做紅磚人行道，後來高鐵站引入人車，若能新增人行道，可兼顧商圈發展、行人安全，創造多贏。劉姓市民說，畫設人行道是人本措施，「好事就應該快做」。

交通局表示，此案今年5月重啟會勘，7月辦說明會後取得共識，近日決定年底在重信路畫設約250公尺標線型人行道，並搭配路口轉角外推、行穿線退縮，設置停車帶與左轉專用車道，提升行人安全。

高鐵 高雄市 人行道

延伸閱讀

因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

他怨高鐵台中站道路亂「容易迷路」 苦主點頭：中部百慕達不是叫假的

台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

罰單肥羊？人車共道挨轟有陷阱 北市罰單增單車族喊冤枉

相關新聞

高雄高鐵左營站 重信路年底設人行道

高鐵左營站是高雄唯一的三鐵共構車站，人流、車流龐大，但站前重信路、重和路長期無人行道，遭批評「奇景」、「不重視門面」。交...

擬砸1億元！高雄哈瑪星周邊、博愛路 改善人行動線

高雄鼓山區臨海一路、二路人車爭道多年、博愛路左轉車輛阻塞直行，成交通亂象。市府交通局擬斥資近1億元，改善哈瑪星及鼓山輪渡...

恆春古城建城150週年傳統文化祭圓滿落幕 感謝鄉親共襄盛舉

「恆春古城建城150週年系列活動－傳統文化祭」於 9 月 26 日順利落幕。從清晨起馬炮響起，四城門齊開、五方土地公齊聚祝賀，到沿途熱鬧的踩街祈福，吸引大批鄉親與遊客共襄盛舉，讓整座古城沉浸在歡慶與感

台東縣宣布 海端鄉霧鹿村、利稻村明天停止上班、上課

台東縣政府通報：台20線南橫公路189K等沿線多處路基流失崩塌，有影響往來安全之虞，宣布明天（28）海端鄉霧鹿村、利稻村...

墾丁、小琉球湧人潮 業者笑了：9、10月連假國旅如吃「大補丸」

因立法院修法今年年底多了好幾個國定假日，也與周末串起了多個連假。今天教師節連假首日，不少遊客都出門旅遊，包括墾丁、小琉球...

馬祖最具文化底蘊成年儀式「做出幼」登場 82名學生轉大人

象徵青少年正式邁入人生新階段的馬祖傳統秋慶儀式「做出幼」，今日下午在南竿牛峰境五靈公廟隆重舉行，馬祖高中一年級共82名學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。