澎湖城市祈禱午餐會登場 為城市願景祈禱

中央社／ 澎湖縣27日電
「2025澎湖城市祈禱午餐會」27日在馬公舉行，為澎湖各面向發展祈福，縣長陳光復（前左）等人並共同進行祝福儀式，場面溫馨。圖／中央社（澎湖縣政府提供）
「2025澎湖城市祈禱午餐會」27日在馬公舉行，為澎湖各面向發展祈福，縣長陳光復（前左）等人並共同進行祝福儀式，場面溫馨。圖／中央社（澎湖縣政府提供）

2025澎湖城市祈禱午餐會今天舉行，澎湖縣陳光復率領縣府團隊出席，與各地牧者、教會長老等逾200人齊聚一堂，為澎湖觀光、經濟、社會福利、醫療照護等願景祈禱，凝聚祝福力量。

「2025澎湖城市祈禱午餐會」今天在馬公順成餐廳溫馨舉行，由澎湖牧者聯禱會與TVBS信望愛永續基金會共同舉辦，陳光復、TVBS聯利媒體董事長陳文琦皆出席，與來自台北、高雄及本地的牧者、教會長老及弟兄姊妹逾200人也齊聚一堂，為澎湖的觀光、經濟、社會福利、醫療照護、藝術文化以及宜居城市願景齊聲祈禱，共同以信仰凝聚祝福的力量。

陳光復表示，感謝澎湖牧者聯禱會及TVBS信望愛永續基金會連續3年舉辦這項充滿意義與希望的祈禱盛會。他並提到，今年原本預測有3個颱風將侵襲澎湖並可能造成重大災情，「但在信仰的保守與上帝的眷顧下」，澎湖平安渡過。

祈禱午餐會上，由來自不同教會的牧師引領進行「觀光與經濟」、「社福與醫療」、「藝術與文化」、「移居、宜居之城」等祈禱，代表種下象徵祝福的種子。陳光復及陳文琦共同澆灌盆栽，象徵完成祝福儀式，場面溫馨。

澎湖縣 陳光復

