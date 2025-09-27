恆春古城建城150週年傳統文化祭圓滿落幕 感謝鄉親共襄盛舉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
恆春古城建城150週年傳統文化祭圓滿落幕。主辦單位提供
恆春古城建城150週年系列活動－傳統文化祭」於 9 月 26 日順利落幕。從清晨起馬炮響起，四城門齊開、五方土地公齊聚祝賀，到沿途熱鬧的踩街祈福，吸引大批鄉親與遊客共襄盛舉，讓整座古城沉浸在歡慶與感動的氛圍之中。

下午三大舞台同步展演，傳統藝陣與特色表演接力登場，觀眾席間掌聲不斷，展現恆春多元且豐厚的文化底蘊。晚間，踩街隊伍進入 福德宮主壇 舉行「收城祈安」儀式，在莊嚴隆重的氛圍中為古城祈福，象徵活動圓滿完成。

恆春鎮公所表示，本次活動不僅是恆春建城 150 年的重要里程碑，更是凝聚地方情感的文化盛典。鎮長尤史經感謝各界單位、藝陣團隊及志工的全力支持，也感謝全體鄉親朋友和來自各地的遊客，讓這場慶典充滿熱情與祝福，共同為古城留下珍貴的歷史記憶。

📌 更多活動花絮與紀錄，將陸續於【恆春鎮公所粉絲專頁】公開，歡迎大家持續關注。

恆春 朋友 舞台

