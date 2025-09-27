墾丁、小琉球湧人潮 業者笑了：9、10月連假國旅如吃「大補丸」

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今年年底多了好幾個連假，刺激國旅市場，墾丁、小琉球許多旅遊業者笑說「真是大補丸。」圖為小琉球美人沙灘。記者潘奕言／攝影
今年年底多了好幾個連假，刺激國旅市場，墾丁、小琉球許多旅遊業者笑說「真是大補丸。」圖為小琉球美人沙灘。記者潘奕言／攝影

因立法院修法今年年底多了好幾個國定假日，也與周末串起了多個連假。今天教師節連假首日，不少遊客都出門旅遊，包括墾丁小琉球都湧進大批遊客，訂房率接近滿房，讓許多旅遊業者笑開懷，直呼「這幾個多出來的連假真是大補丸。」

墾丁福華飯店總經理張積光說，今天多出來的教師節連假，首兩日的訂房率達8、9成，接下來的中秋節、國慶日、光復節連假，訂房率也都不錯，其中國慶日已有9成。接下來的天氣較不炎熱，正是到墾丁旅遊的最佳時機，不少民眾利用連假來享受南國風情。

屏東縣民宿協會理事長余松華說，多了這幾個連假，對全台的旅遊業者真的很有幫助；中秋節及國慶日原本就有放假，今年多了教師節與光復節，帶動不少觀光人潮。為了防止有不肖業者趁連假哄抬房價，協會也進行調查，並未發現哄抬的情形。

琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗說，可能因為氣候關係，今年小琉球暑假的遊客數比去年大概少了2到3成，還好有9、10月的幾個連假可以補回來，目前訂房都相當不錯。暑假因假期長，不少遊客選擇出國，所以這種3天的短期連假反而對國旅更有幫助，吸引的人潮比暑假更多。

墾丁觀光業者也推出相關活動及優惠吸客，海生館10月1日起推出「日潮探秘」及「萌鬼大鬧海生館」活動，帶遊客探索潮間帶生態，認識奇特外表的海洋生物。墾丁福華飯店則推出秋季限定「買兩晚送一晚」方案，另外也有銀髮族用餐優惠及水世界七折優惠，歡迎遊客利用秋高氣爽連假遊墾丁。

今年年底多了好幾個連假，刺激國旅市場，墾丁、小琉球許多旅遊業者笑說「真是大補丸。」圖為墾丁大街。記者潘奕言／攝影
今年年底多了好幾個連假，刺激國旅市場，墾丁、小琉球許多旅遊業者笑說「真是大補丸。」圖為墾丁大街。記者潘奕言／攝影

