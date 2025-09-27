快訊

馬祖最具文化底蘊成年儀式「做出幼」登場 82名學生轉大人

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖傳統秋慶儀式「做出幼」今日下午隆重舉行，活動最感人是「謝親恩」環節，學生們依序向父母叩拜奉茶。圖／連江縣政府提供
象徵青少年正式邁入人生新階段的馬祖傳統秋慶儀式「做出幼」，今日下午在南竿牛峰境五靈公廟隆重舉行，馬祖高中一年級共82名學生身著古服、依循傳統禮儀完成成年典禮，有學生分享，過去從未真正思考過「成年」的意義，透過今日儀式，不僅學會了承擔責任，也更加懂得孝親與感恩，這段體驗將成為成長路上珍貴的回憶。

這場典禮在縣長王忠銘、副議長林明揚、議員曹爾章、牛峰境廟委會主委曹爾元、師長、村中長老及家長的共同見證下完成，場面莊嚴儀式不僅讓人動容，也蘊含深刻教育意義。

今年的「牛角做出幼」特別回歸傳統，儀式分為男子「加冠禮」與女子「笄禮」，由道士陳柏儒帶領學子完成一系列莊重科儀，包括灑淨身水、過火爐、衣服加蓋臨水夫人印等，象徵除穢迎新、淬鍊心志。隨後，地方長官與村中長老依禮為學子加冠，並致贈戒尺與平安蛋，以水代酒祝福孩子從此自律自省、心懷感恩，勇敢迎向人生新篇章。儀式不僅注重形式，更蘊含深刻教育意涵，戒尺象徵自我約束與規範，平安蛋則寓意平安順遂，提醒學子們成年意味著責任與義務的開始，必須學會承擔。

縣長王忠銘致詞指出，「做出幼」不只是儀式，更是一種身分轉變的象徵，在五靈公廟神明的庇佑下，青年正式告別稚嫩，學習對自己的人生負責；他期勉學子們帶著感恩的心，成為守護家庭與社會的堅強力量，同時強調「做出幼」是馬祖珍貴的文化資產，也是培養青少年自覺成長的重要教育過程，縣府將持續推動，讓傳統價值在新世代延續。

馬祖高中校長謝崇耀也表示，「做出幼」是全國罕見的古典成年禮，具備世界文化遺產潛力，學校十分珍惜這項傳統，期望透過儀式讓學生體驗到文化獨特性，同時理解「成年」的意義不僅是年齡數字，而是責任與心態的轉變。他鼓勵學生們藉由成年禮學會自律、懂得孝順，並以更成熟的態度面對學業與人生。

活動最感人是「謝親恩」環節，學生們依序向父母叩拜奉茶，感謝16年來的養育之恩，家長則回贈「過關證書」，象徵孩子正式跨越人生新里程碑。當孩子與父母相擁的瞬間，不少家長激動落淚，感嘆「孩子真的長大了」。

馬祖傳統秋慶儀式「做出幼」今日下午隆重舉行，縣長王忠銘（右三）與地方長老一起身著傳統服飾，準備為學子們加冠。圖／連江縣政府提供
馬祖傳統秋慶儀式「做出幼」，今日下午2點在牛峰境五靈公廟隆重舉行，馬祖高中一年級共82名學生身著古服、依循傳統禮儀完成成年典禮。圖／連江縣政府提供
馬祖傳統秋慶儀式「做出幼」今日下午隆重舉行，學子完成一系列莊重科儀，包括灑淨身水、過火爐等，象徵除穢迎新、淬鍊心志。圖／連江縣政府提供
馬祖傳統秋慶儀式「做出幼」今日下午隆重舉行，縣長王忠銘（左一）等地方長官與村中長老依禮為學子加冠。圖／連江縣政府提供
