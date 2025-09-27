黃文志拚連任茶會造勢湧人潮 左楠議員選舉激戰區提前開打

高雄市議員黃文志今與立委李柏毅服務處共同舉辦楠梓服務處喬遷成立茶會，現場湧入數百名支持者，場面熱烈。除綠營4位有意角逐市長初選的立委親自到場外，議長康裕成也率領多位跨區議員站台相挺，展現民進黨團結氣勢。

黃文志表示，從父親、前副議長黃石龍身上學到政治不是光鮮舞台，而是解決最真實的問題，他強調，新服務處不只是換地方，更是責任的延續，未來將繼續貼近基層，讓服務成為鄉親的「厝邊好所在」，他也說「一個人走得快，一群人走得遠，有大家陪伴，才不會迷路」。

茶會現場支持者呼聲不斷，強調「優質的現任議員不能被邊緣化」，力拱黃文志成功連任，持續為地方爭取建設，市長陳其邁雖未能出席，仍送花籃表達祝福。

立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑則親臨現場，呼籲選民團結一致守住左楠，此外，農會系統、區里幹部與數十位基層領袖也公開表態力挺，強調要將他送進議會「再拚4年」。

左營、楠梓向來是藍綠激戰區，隨人口移入與選區結構變動，明年選情更添緊張，現任議員包括白喬茵、李雅芬、陳善慧、陳麗珍、黃文志、李雅慧、陳玫娟都將力拚續任。

同時，前高雄市青年局長張以理，上屆左楠區落選頭、黃昭星之女黃偵琳，以及前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、民進黨團隊出身郭原甫等人也積極表態參選，競爭態勢激烈。