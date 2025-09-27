獨／高雄愛仁醫院公告10月停業整頓 衛生局揭背後原因

高雄在地開業48年歷史的愛仁醫院，本周三貼出公告自10月1日至10月31日暫停醫療業務，強調是因應衛生局醫療政策需求「短暫別離」，承諾將全力協助病人轉介，確保治療不中斷。不過，高市衛生局今出面說明，愛仁醫院停業並非單純轉型，而是因醫院建物不符規範，存在消防、公安及病安風險，依法處分必須停業一個月。

衛生局指出，早在去年5月執行愛仁醫院督考訪查時，就發現該院建物不符醫療機構設置標準，違反醫療法第12條，存在消防安全、公共安全及病人安全風險，當時已依法裁罰並限期改善，但院方不服處分，隨後向衛福部提起訴願。

全案在今年8月29日經衛福部裁定駁回訴願，衛生局於9月9日派員再度複查，確認院方仍未改善相關缺失。衛生局強調，基於保障市民就醫安全，不得不依法處分，要求愛仁醫院自10月1日起停業1個月。

根據規定，衛生局已命令愛仁醫院須於9月30日前提出停業計畫書，內容包括停業期間的辦理事項、期程、門診公告、住院患者清冊及安置說明、員工安排等。衛生局強調，院方必須妥善安排患者轉銜，並保障員工權益，確保停業過程不影響醫療連續性。

對於停業公告，愛仁醫院在公告中以溫情文字寫下，48年來陪伴在地社區走過無數健康照護旅程，留下寶貴回憶，未來仍希望能以「全新姿態」再度服務，院方表示，停業期間將全力協助病人轉介至其他合適醫療單位，確保治療不中斷，強調「這段短暫的別離，是為了未來更美好的相遇」。

愛仁醫院長年深耕社區，被視為在地重要醫療據點，如今卻因設施設置不符規範被迫停業，引發關注。有患者家屬擔心病人治療受到影響，也有社區居民關心停業後是否能如期改善、再度恢復營運。

衛生局重申，醫院是市民健康的重要守護者，但建物安全與病安不可妥協，未來將持續督導愛仁醫院改善相關缺失，期盼在符合法規與安全要求的前提下，讓醫院能重新投入服務。