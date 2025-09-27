金門古蹟日登場 走進坑道登艦體驗重返戰地記憶

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由金門縣文化局主辦的「2025金門古蹟日—築戰藝景‧行旅玩趣」系列活動，今日上午在陳景蘭洋樓廣場熱鬧啟動，為期兩天的文化盛宴正式開跑。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局主辦的「2025金門古蹟日—築戰藝景‧行旅玩趣」系列活動，今日上午在陳景蘭洋樓廣場熱鬧啟動，為期兩天的文化盛宴正式開跑，活動結合戰地導覽與創意手作，讓參與者透過深度走讀與親身實作，重新認識金門特殊的戰地歷史與軍事建築文化價值，現場吸引大批民眾與遊客熱情參與，氣氛熱絡。

縣府秘書長張瑞心出席致詞時指出，金門擁有全國密度最高、保存最完整的戰地文化資產，從碉堡、坑道、播音牆到標語牆，皆承載著重要的歷史記憶與空間意義。縣府近年積極推動文化治理，以「保存歷史記憶、深化文化價值、推動活化再生」為政策主軸，期盼文化能成為金門永續發展的重要基石。他也提及，藉由古蹟日，我們希望讓文化資產從過去的靜態展示，變成人人都能參與的動態體驗，讓民眾以全新方式走進歷史現場，進一步強化對土地的情感與認同。

文化局長陳榮昌則介紹，今年活動以「築戰藝景‧行旅玩趣」為主題，特別規劃四條具沉浸感的主題體驗路線，「陽光下的防線巡禮」、「黑暗中的潛行任務」、「戰術記憶的移動堡壘」及「模擬登陸的海上體驗」。參與者可透過步行、單車甚至登船等多元方式，走訪陳景蘭洋樓、勇士堡、北山播音牆、大膽島等軍事場域，親身感受戰地島嶼的歷史軌跡與空間變遷。

「這不只是走馬看花，而是一次穿越時空的體驗！」首次參加活動的旅客林小姐表示，她原本對金門的印象僅止於戰地前線，沒想到透過導覽老師的解說和手作課程，才真正感受到這些碉堡、坑道背後的故事與時代意義。

除導覽體驗外，現場也推出「高粱酒瓶再利用」、「軍事標語絹印」、「北山播音牆多肉植物組盆」與「藍晒明信片創作」等四項限定手作課程，將軍事元素融入生活美學，深受親子家庭與年輕族群喜愛。許多參與者表示，藉由親手創作，能更自然地將金門的歷史記憶帶入日常生活中。

文化局指出，目前金門已登錄文化資產超過250處，涵蓋古蹟、歷史建築與文化景觀等多元面向，具有厚實的戰地背景與文化底蘊。透過「金門古蹟日」的舉辦，希望讓歷史場域轉化為「可參與、可理解、可感動」的文化平台，進一步提升民眾對地方文化的參與度與認同感，並持續朝跨域整合與創新治理邁進。

「2025金門古蹟日築戰藝景．行旅玩趣」系列活動，在中正國小鼓吹陣精彩的演出下正式啟動。記者蔡家蓁／攝影
金門古蹟日今年帶領參與者走訪陳景蘭洋樓、勇士堡、北山播音牆、大膽島等軍事場域，親身感受戰地島嶼的歷史軌跡與空間變遷。圖／金門縣文化局提供
金門古蹟日今年除導覽體驗外，現場也推出「高粱酒瓶再利用」、「軍事標語絹印」、「北山播音牆多肉植物組盆」與「藍晒明信片創作」等四項限定手作課程，將軍事元素融入生活美學，與會貴賓體驗後都贊不絕口。圖／金門縣文化局提供
金門古蹟日今年帶領參與者可透過步行、單車甚至登船等多元方式，走訪陳景蘭洋樓、勇士堡、北山播音牆、大膽島等軍事場域，親身感受戰地島嶼的歷史軌跡與空間變遷。圖／金門縣文化局提供
