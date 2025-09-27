教師節連假首日往墾丁、小琉球遊客多 警方實施調撥車道

今年教師節成為國定假期，教師節連假第一天屏鵝公路出現出遊人潮，依屏東縣警察局交通警察隊交控中心車流數據顯示，上午8至9時南下出遊車潮已突破2900輛次，警方實施調撥車道措施。另外前往小琉球玩的遊客，也擠滿了東琉碼頭。

由於南下車輛多，枋寮警分局上午9時開始實施調撥車道措施，調撥台1線水底寮436.5至445.5公里處北上內側車道，供南下車輛使用，車流量雖大但行車秩序良好。

警方也成立交通快速疏導部隊及交通稽查警力，在台1線各重要路段執勤，以快速排除交通事故，並取締違規行駛機慢車道車輛。警方呼籲駕駛，行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，會持續取締違規車輛維護行車安全。