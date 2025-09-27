大陸「十一長假」將至 金廈兩地密切合作宣導加班船、電動車安全

隨著大陸「十一」長假將至，預期將迎來大量陸客，金門縣政府為確保旅客往來順暢及交通安全無虞，近日主動與廈門市相關單位展開協調，針對加班船班調度及微型電動二輪車入境安全兩大議題深入研討，期盼以「便利與安全並行」的策略，讓旅客在假期出行更安心。

縣府指出，自「小三通」復航以來，金廈旅運需求穩步回升，預估十一連假期間往返人次將再創新高，為此，縣府月初已先向交通部航港局長葉協隆表達地方加班船班訴求，葉局長回應表示，現行核定班次外，若臨時人潮激增，將可依需求啟動加班機制。

在此基礎上，縣府由參議陳祥麟、觀光處長許績鑫率港務處與浯江公司人員赴廈門與對口單位磋商，雙方就加班船班申請流程、彈性調度及通關配套達成共識，未來將依旅客需求，兼顧安全與秩序，滾動調整確保交通運輸服務不間斷。

除了班次調度，近年來愈發普遍的微型電動二輪車租賃行為，也成為本次協調重點。縣府觀察到，不少大陸遊客因不熟悉金門道路規則，導致交通事故時有所聞。為降低風險，縣府不僅與廈門方面交換意見，還與五通碼頭售票櫃檯合作，製作交通安全宣導小卡，並要求租賃業者強化「行前教育」，期望提升來金旅客的交通安全意識。