高雄—東京直飛 最快年底再添1航線

過去高雄直飛其他國家航班少，旅客需由桃園國際機場出境，十分不便，但日本捷星航空認為高雄是獨具魅力的港灣城市，規畫高雄飛日本東京成田航線，最快今年底啟動，預定每天飛1航班。

捷星航空公司代表董事兼總經理田中正和昨拜會高雄市長陳其邁，敲定高雄成為台灣第2個開航城市，「高雄—東京成田」航線預計年底前啟動，是繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航後，第6家高雄直飛東京的航空公司。

捷星是知名廉價航空公司，目前桃園飛日本成田、關西2航線幾乎天天客滿。捷星考量高雄文化歷史跟日本有深厚連結，希望拓展為航點，並善用捷星13條從成田起飛的國內航線網絡推廣日本國內旅遊。

田中正和昨專程拜會陳其邁，陳其邁說，高雄至東京航線若開通，將便利台灣南部旅客赴日旅遊，也會為高雄帶來更多國際觀光與商務交流契機，誠摯邀請日本遊客來蓮池潭龍虎塔、佛光山、愛河灣、旗津、哈瑪星等景點，逛夜市、吃美食也是不錯選擇。

田中正和說，他2002年曾造訪高雄，這次再來感覺高雄變化很大，雙方都期待高雄每天都有捷星航班飛東京。捷星航空表示，高雄與成田機場開航的話，捷星將是唯一營運高雄航線的日本航空公司。

捷星也擁有完善的國內線網絡，單程票價3960日圓起跳，低於新台幣1千元，降低旅客移動門檻。