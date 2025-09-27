不滿高屏2快路線 高雄大樹農民拒徵地

行政院剛核定高屏東西向第2條快速公路興建計畫，預計2028年動工，但高雄大樹區農友不滿農地將遭徵收，影響灌溉與日常取水，要求路線往西北遷移。議員也批，最新路線跟先前協調不同，地方無法接受。交通部公路局回應，路線有微調空間，將再與居民溝通。

「高屏2快」興建計畫22日拍板，起迄點位於左營高鐵路，向東延伸至國道3號，沿線設置8處交流道，完成後可紓解省道台88線與省道台1線交通壅塞問題，更是銜接國道7號與國道1號的重要路廊。

高屏2快全長約22.6公里，預計行經高雄左營、仁武、大樹至屏東九如等地，其中大樹區涵蓋三和里、興田里、和山里及姑山里，近期路線曝光後，引發荔枝農反彈，紛向民代陳情。

農民說，高屏2快路線歷年來多次變動，最新公布的路線是經過三和里附近丘陵地，這條快速公路對大樹人助益不大，卻要徵收許多農地，日後取水路線將受影響，不利耕作。許姓農民更說，快速公路經過丘陵地恐影響水土保持，日後萬一發生土石流，將危及省道台29線道路安全。

議員黃飛鳳表示，興建高屏2快的初衷是要疏通高屏大橋交通流量，路線多次修改，去年最後一次說明會終於協調出大家可接受的路線，豈料最終版本是選更北邊的三和里路線，「便利留給別人、破壞卻留給大樹」，中央應審慎檢視，讓地方發展與居民生活找到平衡。

公路局南區公路新建工程分局表示，已在地方舉辦多次說明會，正反意見都有，但路線尚未完全定案，也尚未辦理徵收，小範圍可以因應微調，10月2日將前往大樹舉辦說明會，會盡可能反映民眾意見。

高市交通局指出，高屏2快路廊串聯高屏生活圈，也是南部半導體S廊帶產業運輸動線及高雄港洲際貨櫃中心進出作業的關鍵路廊，因串聯多個核心產業園區，將有效提升物流效率。此案核定後，將啟動設計作業，並陸續召開地方公聽會。