快訊

搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

金馬澎分署第七岸巡隊海巡志工成軍 守護澎湖灣

中央社／ 澎湖縣26日電

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊「海巡志工」今天成軍，期望藉由民間力量投入協勤救生救難與海洋資源等事務，攜手維護民眾遊憩安全與海洋環境。

第七岸巡隊「海巡志工」今天成立，在金馬澎分署副分署長吳建冠頒發志工證書與授旗給海巡志工代表謝忠潔後，宣告正式成軍，澎湖縣副縣長林皆興、議長陳毓仁與馬公市長黃健忠等人到場見證。

吳建冠表示，澎湖海域遼闊，海巡工作多元且艱鉅，尤其澎湖今年上半年已迎來逾56萬人次旅客，海巡人員除執行貨物拆檢、船舶安全檢查及邊境管制等核心任務外，更需在遊客密集地點維護遊憩安全、防範事故，勤務繁重且具挑戰。

吳建冠表示，感謝海巡志工團隊成員，在各有家庭與事業的情況下，仍願意犧牲休息時間擔任協勤工作，展現無私奉獻與高度責任感，令人敬佩。

海巡署金馬澎分署表示，海巡志工的加入，不僅補強海巡的勤務能量，更能透過社區影響力，深化民眾的海洋保護意識，形成更綿密的守護網絡。守護海洋是全民責任，將持續凝聚社會力量，唯有政府與社會攜手合作，才能為澎湖的海洋守護注入堅實後盾，共同打造安全、潔淨且永續的海洋家園。

澎湖海巡隊表示，首批海巡志工共計有12人，未來將落實協勤救生救難、海洋事務推廣及海洋資源保護等任務，提升全民對海域安全及海洋事務的認識。

海巡署 澎湖縣 馬公

延伸閱讀

雲林北港朝天宮與澎湖天后宮「雙媽會」澎湖登場 2天遶境祈福場面盛大

反制小型目標滲透海岸 海巡5輛新款熱顯像儀車今年本島完成部署

低致命性火箭型髒彈及音爆彈 海巡艦艇明年完成部署

台東富岡漁港漁船半沉漏油 海巡即時控制油汙

相關新聞

影／中秋食安稽查 高雄抽驗197件食品3件不合格

高市衛生局近期啟動「中秋食安稽查」，抽驗197件食品與容器，包含檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑、重金屬等多項指標，結果有...

澎湖鳥嶼社區關懷據點成立 縣長陳光復：推動一村里一據點

澎湖老年人口比例持續上升，社區照顧需求愈發迫切。縣長陳光復今日上午搭船前往白沙鄉出席「鳥嶼社區照顧關懷據點」揭牌典禮，並...

恆春建城150週年文化祭登場！踩街祈福、主壇祈安熱鬧全城

「恆春古城建城150週年系列活動－傳統文化祭」於今（26）日熱鬧登場，從早晨起馬炮響徹雲霄，官將首、鼓陣、舞獅等傳統陣頭在四城門齊聚出發，吸引大批民眾沿途觀賞，現場人潮絡繹不絕，將整座古城街區點燃歡慶

金門縣長陳福海赴陸引關注 李文良澄清：僅去東山島踩線

在台北市臨時宣布延後與上海市的雙城論壇、兩岸城市交流再度引發關注之際，金門縣長陳福海今日低調前往大陸福建省漳州市，進行「...

南橫公路通車不受管制10分鐘再次路斷 村民開心不到1個月

南橫公路台東端8月底好不容易沿線道路邊坡修復工程完工，解除施工管制，民眾從初來到利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也...

學生創意躍上街頭公車亭 高雄光華國中開創城市公共藝術新模式

過去高雄市公車亭多由商業廣告主導設計，如百貨商圈、巨蛋站周邊，都常見到帶有行銷色彩的創意廣告，光華國中首創「校園公車亭創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。