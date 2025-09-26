金馬澎分署第七岸巡隊海巡志工成軍 守護澎湖灣

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊「海巡志工」今天成軍，期望藉由民間力量投入協勤救生救難與海洋資源等事務，攜手維護民眾遊憩安全與海洋環境。

第七岸巡隊「海巡志工」今天成立，在金馬澎分署副分署長吳建冠頒發志工證書與授旗給海巡志工代表謝忠潔後，宣告正式成軍，澎湖縣副縣長林皆興、議長陳毓仁與馬公市長黃健忠等人到場見證。

吳建冠表示，澎湖海域遼闊，海巡工作多元且艱鉅，尤其澎湖今年上半年已迎來逾56萬人次旅客，海巡人員除執行貨物拆檢、船舶安全檢查及邊境管制等核心任務外，更需在遊客密集地點維護遊憩安全、防範事故，勤務繁重且具挑戰。

吳建冠表示，感謝海巡志工團隊成員，在各有家庭與事業的情況下，仍願意犧牲休息時間擔任協勤工作，展現無私奉獻與高度責任感，令人敬佩。

海巡署金馬澎分署表示，海巡志工的加入，不僅補強海巡的勤務能量，更能透過社區影響力，深化民眾的海洋保護意識，形成更綿密的守護網絡。守護海洋是全民責任，將持續凝聚社會力量，唯有政府與社會攜手合作，才能為澎湖的海洋守護注入堅實後盾，共同打造安全、潔淨且永續的海洋家園。

澎湖海巡隊表示，首批海巡志工共計有12人，未來將落實協勤救生救難、海洋事務推廣及海洋資源保護等任務，提升全民對海域安全及海洋事務的認識。