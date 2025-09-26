聽新聞
影／中秋食安稽查 高雄抽驗197件食品3件不合格
高市衛生局近期啟動「中秋食安稽查」，抽驗197件食品與容器，包含檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑、重金屬等多項指標，結果有3件蔬菜農藥殘留超標，遭立即下架並依法處辦。
這次聯合稽查範圍橫跨烘焙坊、超市、量販店、傳統市場與攤商，檢驗項目包含肉品、蔬果、月餅、即食食品與醬料，總數近200件。結果顯示，青椒1件、香菜2件農藥殘留超標，其餘均符合規定，雖然違規比例僅約1.5％。
衛生局除抽驗產品，也同步查核10家餐飲業、6家中央月餅工廠與21家販售業，針對環境衛生、原料製程、食品標示與產品責任險等進行審視。結果發現6家業者違反食品良好衛生規範，雖已限期改善後複查合格，但凸顯製造端仍存在管理落差。
食安不是政府單方面的責任，消費者也需要扮演把關角色，舉例來說，貝類、蚵類等食材，看似熟透，實際上仍可能殘留病原，建議開殼後再多烤3至5分鐘，才能降低風險。至於蔬果，則應以清水充分清洗，避免農藥殘留。
農藥殘留仍是風險來源，特別在大量消費的節慶期間，供應鏈往往壓縮農民施藥與採收的間隔。第二，中秋月餅工廠雖多數合格，但仍有業者未完全遵守良好製程規範，顯示小型業者在專業管理上的不足。
消保官也提醒，若消費者因購買月餅或相關食品發生爭議，可透過1999市民專線或1950消費者服務專線申訴，市府也將持續監控價格，避免節慶期間的惡意哄抬，並將持續不定期抽驗，從源頭到餐桌全程監管，確保市民吃得安心。
