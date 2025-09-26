高市中秋稽查抽驗197件食品 3件蔬菜農藥超標

高雄市衛生局近期抽查轄內販售烤肉及月餅相關產品店家，共抽驗197件，依檢體類別檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑等，結果有3件蔬菜農藥殘留超標，已令業者立即下架並開罰。

衛生局今天發布新聞稿表示，近期會同市府行政暨國際處消保官展開中秋稽查；針對烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所通路，抽驗新鮮肉品81件、新鮮蔬果28件、烘焙製品21件、即食食品19件、肉加工品16件、食品容器具11件、醬料11件、水產及其加工品10件。

197件抽驗產品根據檢體類別檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑、衛生標準、蘇丹紅色素、甜味劑、重金屬、漂白劑、殺菌劑及著色劑等，結果檢出青椒1件、香菜2件農藥殘留超標，其餘皆合乎規定。

衛生局也稽查10家餐飲業、6家中央工廠月餅製造業及21家販售業，現場查核人員作業及環境衛生、逾期食品處理、原料製程、食品業者登錄、產品責任險、保存來源文件、定型化契約及食品標示等項目，其中6家違反食品良好衛生規範準則，依規定令限期改正後複查皆合格。

衛生局提醒，民眾採買中秋應景食品時應檢視標示，趁早食用完畢，此外時序雖已入秋，但食物若未妥善保存或煮熟仍可能急遽增生細菌，烤肉時應遵循「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」原則，尤其蔬果食用前以清水清洗。

消保官表示，民眾若因業者販售月餅衍生爭議，可撥打1999市民服務專線或1950消費者服務專線反應，市府亦將持續監控產品價格合理性，不定期啟動稽查，以保障消費者權益，也籲請業者不要哄抬價格，以免觸法。