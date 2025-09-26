澎湖鳥嶼社區關懷據點成立 縣長陳光復：推動一村里一據點

澎湖老年人口比例持續上升，社區照顧需求愈發迫切。縣長陳光復今日上午搭船前往白沙鄉出席「鳥嶼社區照顧關懷據點」揭牌典禮，並獻上祝福，期許據點發揮在地照顧功能，讓長輩能在熟悉的環境健康生活。

鳥嶼人口1322人，其中65歲以上長者253人，占比19.14%。陳光復指出，高齡化挑戰下，社區關懷據點已是不可或缺場域，凝聚情感、促進長輩交流，聊天、泡茶、唱歌、慶生，更成為精神支持的依靠，未來將進一步推動共餐服務，讓長輩彼此照應，「如同一家人般互相關懷」。

他宣布，隨著據點運作上軌道，將持續輔導尚未成立據點的村里，朝「一村里一據點」邁進，打造完整長照支持網絡。

澎湖縣議長陳毓仁表示，據點長期運作需要志工、村長與社區理事長共同努力，議會將持續與縣府並肩，為長者福祉提供支持，他形容「據點不只是場地，更是島上老人家的第二個家」。

鳥嶼社區是澎湖縣第57個布建完成的關懷據點，也是白沙鄉第9個，透過地方志工服務，落實「利用在地資源，提供在地服務」理念，讓長輩不必離鄉背井，就能獲得貼心照顧。

今日揭牌典禮氣氛熱鬧，鳥嶼國小附設幼兒園小朋友帶來歌舞表演，現場笑聲與掌聲不斷，包括議員宋昀芝、魏睿宏、莊光大，白沙鄉民代表會主席吳良添、村長魏錫銘、理事長陳文良等人均到場，並分送炸棗與鄉親共享喜悅。