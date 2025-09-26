恆春建城150週年文化祭登場！踩街祈福、主壇祈安熱鬧全城
「恆春古城建城150週年系列活動－傳統文化祭」於今（26）日熱鬧登場，從早晨起馬炮響徹雲霄，官將首、鼓陣、舞獅等傳統陣頭在四城門齊聚出發，吸引大批民眾沿途觀賞，現場人潮絡繹不絕，將整座古城街區點燃歡慶氛圍。
午後的三大展演舞台也陸續展開，民俗藝陣與特色表演輪番登場，觀眾席間掌聲不斷，展現恆春豐富多元的文化底蘊。晚間隊伍進入 福德宮主壇 舉行「收城祈安」祈福儀式，在莊嚴氛圍中為古城祈願平安昌盛，也象徵本日慶典圓滿落幕。
恆春鎮公所表示，這場盛會不僅讓在地居民重溫信仰文化的感動，也吸引來自全台各地遊客共襄盛舉。透過「踩街祈福 × 舞台展演 × 主壇祈安」三大亮點，完整呈現恆春古城150年的榮耀與風華。
鎮長尤史經強調，感謝各單位、藝陣團隊及鄉親朋友的投入，讓這場文化盛典在熱情與祝福中完美展現。他也誠摯邀請大家未來持續走進古城，體驗恆春獨特的文化與人情味。
