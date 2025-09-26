金門縣長陳福海赴陸引關注 李文良澄清：僅去東山島踩線

在台北市臨時宣布延後與上海市的雙城論壇、兩岸城市交流再度引發關注之際，金門縣長陳福海今日低調前往大陸福建省漳州市，進行「一天快閃」的宗教交流考察，這是陳福海睽違2年首度登陸交流，也是總統賴清德上任後「賴十七條」公布以來第2位赴陸的縣市首長，備受關注，由於今天也是縣議會臨時會開議，陳的缺席，也引起議員的不滿，認為不尊重議員。

據公告，陳福海於今日搭船前往廈門，再轉往漳州參訪考察，並於明日返金。金門縣金沙鎮石雕公園預計於明年落成，園區有33公尺高的文殊菩薩石雕，為汲取引進宗教團體共同經營園區之經驗，縣府由陳福海於26日至27日率團赴大陸地區進行參訪及宗教園區經營管理交流。

副縣長李文良受訪時強調，這趟行程相當單純，縣長今天上午搭船到廈門隨即搭動車趕往東山島參訪，預計下午便返回金門，當天來回。「就是去看關帝廟，沒有去看什麼大佛，也沒有迎接文殊菩薩，外界的揣測都不正確。」

李文良指出，金門地區有許多關帝爺信徒，地方政府希望能協助宗教團體組織進香交流活動，因此縣長這次先行踩線，熟悉路線與環境。他也表示，如果一切順利，明年就會安排一場全縣性的宗教交流團，讓信眾到東山島的關帝祖廟進香朝聖、聯繫情感。

他也澄清，縣長此行是在縣議會開議前就已規劃，並非刻意挑選時機出訪；至於外界質疑「神秘出訪」，他也說，沒有什麼神秘，只是沒有特別對外宣傳而已。