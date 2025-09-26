快訊

金門縣長陳福海赴陸引關注 李文良澄清：僅去東山島踩線

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會臨時會今天開議，卻不見縣長陳福海及工策會總幹事呂瑞泰出席，金門縣議員董森堡今天上午在開議時，就質詢兩人缺席赴大陸公出參訪東山島宗教園區，但縣府只跟議會程序委員會成員請假，其他議員並不知，顯然不夠尊重議員。記者蔡家蓁／翻攝
在台北市臨時宣布延後與上海市的雙城論壇、兩岸城市交流再度引發關注之際，金門縣長陳福海今日低調前往大陸福建省漳州市，進行「一天快閃」的宗教交流考察，這是陳福海睽違2年首度登陸交流，也是總統賴清德上任後「賴十七條」公布以來第2位赴陸的縣市首長，備受關注，由於今天也是縣議會臨時會開議，陳的缺席，也引起議員的不滿，認為不尊重議員。

據公告，陳福海於今日搭船前往廈門，再轉往漳州參訪考察，並於明日返金。金門縣金沙鎮石雕公園預計於明年落成，園區有33公尺高的文殊菩薩石雕，為汲取引進宗教團體共同經營園區之經驗，縣府由陳福海於26日至27日率團赴大陸地區進行參訪及宗教園區經營管理交流。

副縣長李文良受訪時強調，這趟行程相當單純，縣長今天上午搭船到廈門隨即搭動車趕往東山島參訪，預計下午便返回金門，當天來回。「就是去看關帝廟，沒有去看什麼大佛，也沒有迎接文殊菩薩，外界的揣測都不正確。」

李文良指出，金門地區有許多關帝爺信徒，地方政府希望能協助宗教團體組織進香交流活動，因此縣長這次先行踩線，熟悉路線與環境。他也表示，如果一切順利，明年就會安排一場全縣性的宗教交流團，讓信眾到東山島的關帝祖廟進香朝聖、聯繫情感。

他也澄清，縣長此行是在縣議會開議前就已規劃，並非刻意挑選時機出訪；至於外界質疑「神秘出訪」，他也說，沒有什麼神秘，只是沒有特別對外宣傳而已。

不過，縣長在縣議會開議日出訪，也引來議會不滿。金門縣議員董森堡今天上午在開議時，就質詢，會議開議後卻不見縣長陳福海及工策會總幹事呂瑞泰出席，經詢問議長洪允典和議事人員後，才得知兩人赴大陸公出參訪東山島宗教園區，但縣府只跟議會程序委員會成員請假，其他議員並未獲得通知，他希望以後在議會開議時，縣長能述明詳細請假事由並告知所有議員，尊重議會所有議員的質詢權，展現縣長該有的格局。

針對外界關注金門縣長陳福海今日低調前往大陸進行「一天快閃」的宗教交流考察，副縣長李文良受訪時強調，這趟行程相當單純，陳縣長是當天來回，就是去看關帝廟，沒有去看什麼大佛，也沒有迎接文殊菩薩，外界的揣測都不正確。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會臨時會今天開議，卻不見縣長陳福海及工策會總幹事呂瑞泰出席，金門縣議員董森堡（圖左）今天上午在開議時，就質詢兩人赴大陸公出參訪東山島宗教園區，但縣府只跟議會程序委員會成員請假，其他議員並未獲得通知。記者蔡家蓁／翻攝
