陳福海赴中參訪宗教園區 金縣府：考察未來交流

金門縣長陳福海今天赴中國漳州東山參訪關帝文化產業園區及交流園區經營；金門副縣長李文良說，金門關帝爺信仰興盛，此次考察行程如可行，明年會發起金門信徒赴東山宗教交流。

根據移民署網站直轄市長及縣（市）長赴大陸地區交流公開資訊中「金門縣政府赴大陸活動計畫」，陳福海今天率團赴中國福建省漳州東山縣關帝文化產業園區參訪，並拜會宮廟管理委員會進行經營管理交流；根據活動計畫，此行暫無拜會陸方官方行程。

金門副縣長李文良今天在金門機場出席活動前接受媒體聯訪表示，這次最主要是到東山島拜關帝廟，關帝爺信仰在金門也很興盛，許多信徒盼縣府組織安排赴東山島交流，所以縣長此行考察關帝廟行程，未來如可行，明年縣府會發起金門在地關帝爺信徒一起到東山島進行宗教交流。

有媒體詢問此行辦證是否順利，李文良說，細節不清楚，但肯定是陸委會同意，政府單位審核通過才能成行。