高雄高爾夫球場變公園 10月開放比照澄清湖管制

高市府去年底收回高雄高爾夫球場土地，預計10月將以「高雄果嶺自然公園」之名開放民眾入園。市府表示，果嶺自然公園管理將比照澄清湖風景區，管制寵物入園且夜間不開放。

高市府今天新聞稿表示，高雄果嶺自然公園擁有難得的70公頃綠地，保留原本高爾夫球場的丘陵、水塘與草原景觀，並規劃7.2公里以上的園區步道。園區設計以低干預為原則，並利用去年颱風後倒塌的枯木製作各類型座椅，展現循環利用的理念。

高市府說明，果嶺自然公園位於澄清湖水源保護區內，如果開放犬隻入內，一方面犬隻排泄物恐影響草地使用及水源，另吠叫與追逐也容易驚擾各種棲息的鳥類和動物，影響繁殖與棲息，因此採取與澄清湖風景區相同的管制措施，請市民配合。

根據高雄鳥會在現場的調查，澄清湖周邊已記錄到超過90種鳥類，在果嶺自然公園經常可見大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黃鸝等保育鳥類，其中大冠鷲、鳳頭蒼鷹屬二級珍貴稀有保育類，對環境干擾極為敏感；黃鸝、水雉等鳥類的出沒，也凸顯果嶺自然公園棲地的珍貴與脆弱性。

此外，高雄果嶺自然公園的開放時間將比照澄清湖風景區，夜間不開放、不開燈，也不讓民眾停車過夜，目前市府公園處規劃的開放時間為4月至9月上午6時到下午6時，10月到隔年3月為早上6時30分到傍晚5時30分。

園區內外將規劃有保全及員警巡邏人力，嚴禁夜間進入或逗留。此外園區禁止露營、烤肉、釣魚、游泳，並禁止攀折植栽或棄置垃圾；比照一般公園，果嶺自然公園禁止揮擊性運動項目如棒球、高爾夫球等，以免危及他人安全。