雲林北港朝天宮與澎湖天后宮「雙媽會」澎湖登場 2天遶境祈福場面盛大

雲林北港朝天宮與澎湖天后宮舉辦的「雙媽會」為宗教文化盛事，今天在澎湖登場，展開為期2天的會香遶境祈福，場面盛大，展現媽祖「慈航護世」的精神。

包括雲林北港朝天宮媽祖、高雄大樹慈后宮巷仔媽、台南麻豆油車仁厚宮、馬沙溝天后宮等多座廟宇、陣頭與信徒，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀率領搭乘交通船，上午11時抵達馬公港。澎湖天后宮主委蔡光明與百世多麗花園酒店董事長藍俊昇等人登船接駕，受到滿場民眾歡迎。

北港朝天宮媽祖等神尊先行安座在馬公石滬廣場，蔡光明、蔡咏鍀、藍俊昇、副議長藍凱元、議員許國政、前澎湖縣長王乾發、馬公市長黃健忠、市代會主席歐銀花、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、前馬公市長葉竹林等人都到場接駕，迎駕儀式結束後，媽祖神駕駐駕於百世多麗花園酒店。

明天舉行三甲七保祈安賜福大法會，上午起舉行科儀，由法師率眾誦經，上表祈安，象徵天地水三界護佑、七寶吉祥庇佑，為澎湖與全體信眾祈福。晚間則舉行入廟典禮開台澎湖天后宮，媽祖神駕將入廟安座，儀式於開台澎湖天后宮舉行，活動將達到最高潮。

同列為國定一級古蹟的雲林北港朝天宮與澎湖天后宮，依文獻記載，分別於清康熙33年（1694年）和明萬曆32年（1604年），建廟迄今分別有331年和421年，列為台灣歷史悠久的廟宇，2宮媽祖跨海會香，象徵「兩媽相會、四海同心」，不僅強化了澎湖與本島的宗教文化連結，也展現了媽祖信仰「慈航護世」的精神。