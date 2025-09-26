快訊

急開刀搶命！陸軍北測中心士官遭雲豹甲車撞傷「臟器受損」 軍方發聲

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

雲林北港朝天宮與澎湖天后宮「雙媽會」澎湖登場 2天遶境祈福場面盛大

中央社／ 澎湖縣26日電

雲林北港朝天宮與澎湖天后宮舉辦的「雙媽會」為宗教文化盛事，今天在澎湖登場，展開為期2天的會香遶境祈福，場面盛大，展現媽祖「慈航護世」的精神。

包括雲林北港朝天宮媽祖、高雄大樹慈后宮巷仔媽、台南麻豆油車仁厚宮、馬沙溝天后宮等多座廟宇、陣頭與信徒，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀率領搭乘交通船，上午11時抵達馬公港。澎湖天后宮主委蔡光明與百世多麗花園酒店董事長藍俊昇等人登船接駕，受到滿場民眾歡迎。

北港朝天宮媽祖等神尊先行安座在馬公石滬廣場，蔡光明、蔡咏鍀、藍俊昇、副議長藍凱元、議員許國政、前澎湖縣長王乾發、馬公市長黃健忠、市代會主席歐銀花、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、前馬公市長葉竹林等人都到場接駕，迎駕儀式結束後，媽祖神駕駐駕於百世多麗花園酒店。

明天舉行三甲七保祈安賜福大法會，上午起舉行科儀，由法師率眾誦經，上表祈安，象徵天地水三界護佑、七寶吉祥庇佑，為澎湖與全體信眾祈福。晚間則舉行入廟典禮開台澎湖天后宮，媽祖神駕將入廟安座，儀式於開台澎湖天后宮舉行，活動將達到最高潮。

同列為國定一級古蹟的雲林北港朝天宮與澎湖天后宮，依文獻記載，分別於清康熙33年（1694年）和明萬曆32年（1604年），建廟迄今分別有331年和421年，列為台灣歷史悠久的廟宇，2宮媽祖跨海會香，象徵「兩媽相會、四海同心」，不僅強化了澎湖與本島的宗教文化連結，也展現了媽祖信仰「慈航護世」的精神。

北港朝天宮 澎湖縣 馬公

延伸閱讀

全運會聖火取自北港朝天宮香火 今晚出發傳遞全台

慈鳳宮號召信徒揹媽祖上北大武 將登屏東聖山

國際偶戲節、全運會、農機展精彩登場 10月遊雲林是首選

白沙屯媽首次遶境南投市 創意接駁讓香燈腳追媽祖零負擔

相關新聞

南橫公路通車不受管制10分鐘再次路斷 村民開心不到1個月

南橫公路台東端8月底好不容易沿線道路邊坡修復工程完工，解除施工管制，民眾從初來到利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也...

學生創意躍上街頭公車亭 高雄光華國中開創城市公共藝術新模式

過去高雄市公車亭多由商業廣告主導設計，如百貨商圈、巨蛋站周邊，都常見到帶有行銷色彩的創意廣告，光華國中首創「校園公車亭創...

請守規矩！屏縣1至8月民眾檢舉交通違規增加12%

屏東縣警局今年1至8月受理民眾檢舉交通違規案件6萬1694件，較去年同期增加了6599件，增幅為12%，其中有一半舉發屬...

高雄酒駕大執法！教師節連假連3天加強取締

今年起教師節全國放假，今天起連續3天，高雄警方啟動「酒駕執法24小時不打烊」專案，全面加強取締酒駕。

高雄熱氣球明起登場 教師節、中秋節及國慶日連假都不缺席

教師節3天連假明天展開，「2025高雄愛‧月熱氣球」活動分別在田寮月世界及愛河連續舉辦3周，橫跨教師節、中秋節及國慶日三...

累積虧損逾11億元！高雄市輪船公司轉型 超載、不準時遭檢討

高雄市輪船公司去年載客318萬人次、營收8128萬元，但審計部報告指出，受高雄港觀光業削價競爭影響，營運成本居高的輪船公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。