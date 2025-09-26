藍國忠接高雄長庚院長 推動智慧醫療與弱勢照顧

高雄長庚紀念醫院今天舉行院長交接典禮，現任院長王植熙交棒給新任院長藍國忠。高雄市長陳其邁致詞表示，期許未來高長持續與市府緊密合作，提升醫療品質與公共衛生。

陳其邁表示，感謝王植熙8年來卓越領導與對高雄醫療的貢獻，並期許藍國忠持續與市府緊密合作，提升醫療品質與公共衛生，推動智慧醫療與弱勢照護，讓市民享有更優質、完善的醫療服務。

高雄長庚表示，王植熙自2017年接任高雄長庚醫院以來，推動多項關鍵建設；防疫方面，率先建立全國首創的「輪船檢疫指引」，承接全市首家澄清防疫會館，累計收治逾4000人次COVID-19病人（含1000名兒科病人），疫情高峰期間仍維持不關床，成為南台灣最堅強的防疫後盾。

此外，王植熙全力拓展偏鄉醫療，帶領團隊進駐甲仙及六龜，推動遠距醫療，讓偏鄉病人享有醫學中心級照護；同時協助市立鳳山醫院發展，一期醫療大樓啟用後，門診量成長5成，每月服務近3萬人次。他也在院內成立「兒童發展暨保護中心」，攜手市府建立友善兒少醫療網絡。

王植熙也主導高雄市立大同醫院轉型，自2025年起長庚接手經營後，迅速導入24小時兒科專科急診、急性冠心症心導管治療、心律不整電燒及緊急葉克膜裝設等急重症服務。同時推展特色醫療與公衛政策，包含兒科次專科建置、長照據點擴充、高風險幼兒照護訪視及精神病人社區整合照護。

高雄長庚說明，藍國忠具備豐富臨床與行政經驗，長年深耕婦產科、人工生殖與智慧醫療，曾任仁愛/長庚醫療財團法人聯盟總院長及大里仁愛醫院院長。

藍國忠以「合作共榮」為核心理念，引進專科醫師團隊，顯著提升急重症及專科診療量能，並積極發展癌症、心臟血管及重症醫學中心，導入人工關節、內視鏡微創及達文西手術技術，全面提升臨床治療品質。

藍國忠強化ICU與手術室資源，縮短候診與手術等待時間，建立跨院交流模式，使仁愛醫院逐步邁向中部區域醫學中心標竿。任內更積極培育醫療人才，推動專科訓練，並深耕社區健康促進活動，展現醫院公共衛生責任。

藍國忠表示，未來將承接王植熙奠定的基礎，以「智慧醫療、公共衛生、弱勢照護」為核心，深化與市府合作，推動創新醫療應用與社區健康促進，建構全方位照護網絡，持續守護高雄市民健康。