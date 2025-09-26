南橫公路通車不受管制10分鐘再次路斷 村民開心不到1個月

南橫公路台東端8月底好不容易沿線道路邊坡修復工程完工，解除施工管制，民眾從初來到利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也可暢行無礙，未料，樺加沙颱風再次讓公路柔腸寸斷，山區村民開心不到1個月，又要面臨交通黑暗期。

「道路災情嚴重！公路局只能先拚搶通。」海端鄉長胡金至說，目前道路有災情的地方有多處，其中新武路段路基流失，60公尺路面整個消失不見，這個要恢復以往正常通行，可能要花半年以上的時間，甚至更久，公所和部落也很無奈。

自2009年莫拉克風災以來，南橫公路台東端因天然災害災損不斷，10幾年來初來至利稻修復工程，路段管制不曾中斷，上個月180.8公里邊坡修復工程完工後，解除施工管制，全線通車不再受限，山區村民終於不再等待10分鐘管制，且可從初來一路通到利稻。

不過，日前樺加沙颱風為南橫山區降下逾600毫米雨量，使得南橫公路台東端150K、155K、161K、163K、170K、179K、180K、181K、185K、188K（彩霞隧道）、190K等路段都有邊坡坍方及路基滔空等災損，造成雙向道路阻斷。

「交通斷了，真的很不方便。」霧鹿村余姓村民說，因為家裡務農只能住在部落，不然道路三不五時中斷，他也很想搬下山住，只希望路早點搶通。另利稻村邱姓村民無奈的表示，道路流失成這樣，未來管制10分鐘又在所難免了。

南橫公路交通再次受阻，不僅影響山區居民生活不便，也影響到觀光發展，光從教師節開始，中秋節及雙十國慶連假，旅行業者幾乎都取消南橫之旅，民宿及飯店業者這幾天都已接到退房電話，損失慘重。