快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

學生創意躍上街頭公車亭 高雄光華國中開創城市公共藝術新模式

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄光華國中首創校園公車亭創意設計競賽，開創城市公共藝術新模式。記者郭韋綺／攝影
高雄光華國中首創校園公車亭創意設計競賽，開創城市公共藝術新模式。記者郭韋綺／攝影

過去高雄市公車亭多由商業廣告主導設計，如百貨商圈、巨蛋站周邊，都常見到帶有行銷色彩的創意廣告，光華國中首創「校園公車亭創意設計競賽」，把學生藝術創作化身實體公車亭，呈現城市街頭美學嶄新面貌。這座國中生創作公車亭，未來半年將成為高雄市容一部分，也預料將成為新打卡熱點。

校園公車亭創意設計競賽今天上午舉行頒獎典禮，教育局長吳立森、交通局長張淑娟雙雙到場，不僅為優勝學生頒獎，也一同主持首獎作品「校園星途」，登上校門口公車亭揭幕儀式，象徵城市公共藝術再添新亮點。

這次評選共吸引35件作品參賽，最後20件入圍決選，評審方式結合7位產官學媒評審占60%、全校師生投票占40%，專業與群眾雙重機制，讓選出的作品更具代表性。

最終由305班王妍筑「校園星途」奪冠，她以浩瀚星空象徵光華學子如繁星閃耀，展現青春努力的希望，二獎為307班何芯瑜「時光書亭」，三獎則由畢業生黃詠愛「茄子的校園生活」獲得。

交通局長張淑娟回顧，以往在百貨商圈、巨蛋站等地的公車亭，多是廣告公司製作的創意看板，雖能達到宣傳與美化效果，但設計大多依循固定契約格式，缺乏更多文化與教育連結。

張淑娟說，透過校園競賽讓學生作品直接登上街頭，展現城市公共藝術的新可能，她也強調，公車亭設計若能半年為一檔，輪流由不同學校創意登場，高雄市民就能不斷感受到新鮮美學驚喜「往下扎根，讓學子的創意成為市容一部分」。

另一亮點是「茄子的校園生活」意外催生校園吉祥物「茄利略」。原本「茄子」是學生制服顏色暱稱，校方一度擔心學生排斥，沒想到該作品在學生票選中高居第2名。

經高科大創新設計院長翟治平院長建議，校方延伸設計為公仔並舉辦全校命名活動，最終「茄利略」獲勝，取諧音「伽利略」，象徵學生外表單純可愛，內心卻有如科學家般聰明的頭腦。

校長王小芬表示，目前「茄利略」已完成第一版公仔，未來將開放預購，希望吉祥物能凝聚學生情感，成為光華國中專屬的文化符號。

教育局長吳立森表示，校園教育不能只停留在課本，而要落實在生活，透過設計比賽和公開展示，讓作品跳脫課室限制，真實融入社區，學生不僅學到美感素養，更能實際參與城市美學建構，未來可逐步推廣到其他學校形成系列活動，展現高雄融合教育、交通與公共藝術的新願景。

畢業生黃詠愛「茄子的校園生活」催生光華國中吉祥物「茄利略」。記者郭韋綺／攝影
畢業生黃詠愛「茄子的校園生活」催生光華國中吉祥物「茄利略」。記者郭韋綺／攝影
高雄光華國中首創校園公車亭創意設計競賽，開創城市公共藝術新模式。記者郭韋綺／攝影
高雄光華國中首創校園公車亭創意設計競賽，開創城市公共藝術新模式。記者郭韋綺／攝影
高雄光華國中首創校園公車亭創意設計競賽，開創城市公共藝術新模式。記者郭韋綺／攝影
高雄光華國中首創校園公車亭創意設計競賽，開創城市公共藝術新模式。記者郭韋綺／攝影
光華國中首屆校園公車亭創意設計競賽，305班王妍筑「校園星途」奪冠。記者郭韋綺／攝影
光華國中首屆校園公車亭創意設計競賽，305班王妍筑「校園星途」奪冠。記者郭韋綺／攝影

校園 公車

延伸閱讀

人氣爆棚爽嗑100分鐘！ 10月添好運「699元港點吃到飽」台中、高雄再延長 這一間還不限平假日、5時段可衝

高雄酒駕大執法！教師節連假連3天加強取締

影／高雄SPA會館暗藏春色 仲介公司引進越南女來台賣淫

高雄熱氣球明起登場 教師節、中秋節及國慶日連假都不缺席

相關新聞

學生創意躍上街頭公車亭 高雄光華國中開創城市公共藝術新模式

過去高雄市公車亭多由商業廣告主導設計，如百貨商圈、巨蛋站周邊，都常見到帶有行銷色彩的創意廣告，光華國中首創「校園公車亭創...

請守規矩！屏縣1至8月民眾檢舉交通違規增加12%

屏東縣警局今年1至8月受理民眾檢舉交通違規案件6萬1694件，較去年同期增加了6599件，增幅為12%，其中有一半舉發屬...

高雄酒駕大執法！教師節連假連3天加強取締

今年起教師節全國放假，今天起連續3天，高雄警方啟動「酒駕執法24小時不打烊」專案，全面加強取締酒駕。

高雄熱氣球明起登場 教師節、中秋節及國慶日連假都不缺席

教師節3天連假明天展開，「2025高雄愛‧月熱氣球」活動分別在田寮月世界及愛河連續舉辦3周，橫跨教師節、中秋節及國慶日三...

累積虧損逾11億元！高雄市輪船公司轉型 超載、不準時遭檢討

高雄市輪船公司去年載客318萬人次、營收8128萬元，但審計部報告指出，受高雄港觀光業削價競爭影響，營運成本居高的輪船公...

高雄旗津輪渡站翻修工期10個月 地方憂人車堵塞

高雄旗津輪渡站時隔27年翻修，外觀將仿照日本東京車站重新改造，除補強建築結構、美化塔樓立面，也將過去港警辦公空間轉作候船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。