學生創意躍上街頭公車亭 高雄光華國中開創城市公共藝術新模式

過去高雄市公車亭多由商業廣告主導設計，如百貨商圈、巨蛋站周邊，都常見到帶有行銷色彩的創意廣告，光華國中首創「校園公車亭創意設計競賽」，把學生藝術創作化身實體公車亭，呈現城市街頭美學嶄新面貌。這座國中生創作公車亭，未來半年將成為高雄市容一部分，也預料將成為新打卡熱點。

校園公車亭創意設計競賽今天上午舉行頒獎典禮，教育局長吳立森、交通局長張淑娟雙雙到場，不僅為優勝學生頒獎，也一同主持首獎作品「校園星途」，登上校門口公車亭揭幕儀式，象徵城市公共藝術再添新亮點。

這次評選共吸引35件作品參賽，最後20件入圍決選，評審方式結合7位產官學媒評審占60%、全校師生投票占40%，專業與群眾雙重機制，讓選出的作品更具代表性。

最終由305班王妍筑「校園星途」奪冠，她以浩瀚星空象徵光華學子如繁星閃耀，展現青春努力的希望，二獎為307班何芯瑜「時光書亭」，三獎則由畢業生黃詠愛「茄子的校園生活」獲得。

交通局長張淑娟回顧，以往在百貨商圈、巨蛋站等地的公車亭，多是廣告公司製作的創意看板，雖能達到宣傳與美化效果，但設計大多依循固定契約格式，缺乏更多文化與教育連結。

張淑娟說，透過校園競賽讓學生作品直接登上街頭，展現城市公共藝術的新可能，她也強調，公車亭設計若能半年為一檔，輪流由不同學校創意登場，高雄市民就能不斷感受到新鮮美學驚喜「往下扎根，讓學子的創意成為市容一部分」。

另一亮點是「茄子的校園生活」意外催生校園吉祥物「茄利略」。原本「茄子」是學生制服顏色暱稱，校方一度擔心學生排斥，沒想到該作品在學生票選中高居第2名。

經高科大創新設計院長翟治平院長建議，校方延伸設計為公仔並舉辦全校命名活動，最終「茄利略」獲勝，取諧音「伽利略」，象徵學生外表單純可愛，內心卻有如科學家般聰明的頭腦。

校長王小芬表示，目前「茄利略」已完成第一版公仔，未來將開放預購，希望吉祥物能凝聚學生情感，成為光華國中專屬的文化符號。