請守規矩！屏縣1至8月民眾檢舉交通違規增加12%
屏東縣警局今年1至8月受理民眾檢舉交通違規案件6萬1694件，較去年同期增加了6599件，增幅為12%，其中有一半舉發屬實開罰，當中又以「未依規定使用方向燈」及「不依規定使用燈光」最多，違規檢舉熱點集中於屏東市等人口密集地區。
除了燈光違規檢舉外，其他較多檢舉類型包括闖紅燈、不遵守標線、不當轉彎與紅燈右轉等。經審核後舉發屬實的案件共3萬1528件，占整體受理量的 51%，顯示民眾檢舉的精準度逐年提升。
針對最常遭民眾檢舉的燈光違規行為，警方提醒，行車轉彎或變換車道時，請務必正確使用方向燈，夜間行駛應開啟頭燈而非僅亮晝行燈，霧燈則應依天候情況適度使用。警方呼籲，適時使用燈光是守護自身與他人安全的基本責任。
違規檢舉熱點集中於屏東市、萬丹鄉、潮州鎮、東港鎮、內埔鄉與恆春鎮等人口密集地區。前十大違規路段則以屏東市廣東路、建國路、和生路、中正路、民生路與復興路等主要幹道為主，及台1線及萬丹路等交通要道。
另外去年起法規修正後，對於違規（臨時）停車的檢舉已明確限縮，民眾如發現違停，可撥打 110，由警方即時處理。至於記點制度，目前僅限於員警當場攔查並確認身分者，透過民眾檢舉、科技執法或逕行舉發者皆不列入記點。
