高雄熱氣球明起登場 教師節、中秋節及國慶日連假都不缺席
教師節3天連假明天展開，「2025高雄愛‧月熱氣球」活動分別在田寮月世界及愛河連續舉辦3周，橫跨教師節、中秋節及國慶日三個假期。高市觀光局說，28公尺高的「高雄熊」造型熱氣球明起在田寮月世界現身，今年首度推出繫留票券限量加購高雄熊熱氣球主題商品。
觀光局說明，今年活動為期三周，9月27日至29日教師節連假、10月4日至6日中秋節連假於月世界升空，10月10日至12日雙十連假則移師愛河登場，高雄熊熱氣球全程亮相。
繫留體驗名額有限，目前熱氣球繫留體驗線上售票已達9成，飛行時段依天候與日出日落條件評估，上午場約6時至8時，下午場約4時至5時30分。
觀光局長高閔琳表示，「愛‧月熱氣球」是高雄秋季最受矚目的觀光亮點活動，「高雄熊」造型熱氣球去年首度亮相、掀起熱潮，今年更遠赴泰國、台東與宜蘭展演；因熱氣球繫留體驗很受歡迎，僅剩少量上午場次可購票，活動期間會視當日天候與搭乘情形，彈性開放現場票。
「高雄熊」重返高雄主場，明天在月世界率先升空，民眾可搭乘熱氣球，從空中鳥瞰特殊惡地形。觀光局提醒，田寮區月球路規畫5處停車場、3處接駁站（義民爺亭、發天宮、隆后宮），適逢教師節連假、停車空間有限，請民眾多利用交通接駁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言