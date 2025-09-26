高雄熱氣球明起登場 教師節、中秋節及國慶日連假都不缺席

教師節3天連假明天展開，「2025高雄愛‧月熱氣球」活動分別在田寮月世界及愛河連續舉辦3周，橫跨教師節、中秋節及國慶日三個假期。高市觀光局說，28公尺高的「高雄熊」造型熱氣球明起在田寮月世界現身，今年首度推出繫留票券限量加購高雄熊熱氣球主題商品。

觀光局說明，今年活動為期三周，9月27日至29日教師節連假、10月4日至6日中秋節連假於月世界升空，10月10日至12日雙十連假則移師愛河登場，高雄熊熱氣球全程亮相。

繫留體驗名額有限，目前熱氣球繫留體驗線上售票已達9成，飛行時段依天候與日出日落條件評估，上午場約6時至8時，下午場約4時至5時30分。

觀光局長高閔琳表示，「愛‧月熱氣球」是高雄秋季最受矚目的觀光亮點活動，「高雄熊」造型熱氣球去年首度亮相、掀起熱潮，今年更遠赴泰國、台東與宜蘭展演；因熱氣球繫留體驗很受歡迎，僅剩少量上午場次可購票，活動期間會視當日天候與搭乘情形，彈性開放現場票。