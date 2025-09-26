累積虧損逾11萬元！高雄市輪船公司轉型 超載、不準時遭檢討

高雄市輪船公司去年載客318萬人次、營收8128萬元，但審計部報告指出，受高雄港觀光業削價競爭影響，營運成本居高的輪船公司，整體績效欠佳，累積虧損已達11億6千萬元，超過資產總額兩倍。另渡輪屢因超載遭罰，航班未依時行駛，眾多缺失亟待改善。

交通局回應，輪船公司2022年起進行觀光轉型計畫，檢討票價結構，也依觀光人潮拓展航線，並導入創意方案，包括規畫遊港輪、和知名IP聯名等，目前營收及運量穩定成長。因渡輪登船方式分行人和機車2通道，管控複雜，春節等連假人潮湧入才導致超載，已研擬控管登船數，未來也導入電子自動化技術進行改善。

高市輪船公司主要經營「旗津—鼓山」、「前鎮—中洲」和「旗津—棧貳庫」3條渡輪航線，另經營海上巴士、3遊港輪及愛河愛之船，去年整體載客達318萬2544人次。

不過審計部指出，高雄觀光據點總到訪人次從2020年到去年增加3倍以上，達6923萬餘人次，輪船公司營運卻未見起色，至去年底累積虧損11億6736萬元，輪船公司資產總額3億8125萬元，負債總額卻達10億8525萬元，資產無法抵債，營運策略與財務結構需檢討改善。

另也發現，旗鼓1號渡輪10年前曾被查到超載，旗鼓1號及雄棧2號渡輪今年1月25、26日又因超載被罰，雄棧2號渡輪已2度違規。輪船公司雖訂有乘客控管機制，卻無法有效遏止渡輪超載。