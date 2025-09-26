聽新聞
高雄旗津輪渡站翻修工期10個月 地方憂人車堵塞

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄旗津輪渡站啟動翻修，工程包含補強建築結構、美化塔樓立面等。記者宋原彰／攝影
高雄旗津輪渡站啟動翻修，工程包含補強建築結構、美化塔樓立面等。記者宋原彰／攝影

高雄旗津輪渡站時隔27年翻修，外觀將仿照日本東京車站重新改造，除補強建築結構、美化塔樓立面，也將過去港警辦公空間轉作候船區。但工期長達10個月，今年10月又有3個連續假期，地方擔心施工期間觀光人潮壅塞、人車動線惡化，民代要求交通局、輪船公司及承包廠商務必提早因應。

旗津輪渡站建築結構補強及美化工程9月22日啟動，預計明年中完工，已開始拆塔樓外車棚、行人晴雨棚，站體外已搭設鷹架，加設臨時廊道供行人、機車通行。

高雄市輪船公司表示，配合交通部觀光署「灣區大港旗津領航」旗艦計畫，1998年建置至今的旗津輪渡站塔樓將改善候船空間，除補強結構，活化原港警辦公室，狹長型公廁也改為方形格局，增加候船和廁所空間，優化動線、整修輪渡站外觀。

交通局表示，旗津輪渡站使用近27年，2樓空間原有餐飲業者進駐，後來改為港警辦公室，目前閒置，市府建請輪船公司仿照東京車站重新改造，施工期間渡輪服務不中斷，站外架設的臨時廊道，會確保行人及機車排隊動線不受影響。

儘管公部門打包票，但輪渡站改造工期長達10個月，施工人員和工程車勢必進出頻繁，輪船公司雖公告調整周邊交通動線，民眾仍擔心尖峰時段候船受影響，平日往返市區通勤時間增加，假日觀光人潮更加壅塞。

議員李喬如表示，輪渡站外路幅不大，施工後路幅再減，人車爭道問題將更惡化，已要求加派臨時人員指揮動線，視情況設分隔設備或畫設標線，確保進出順暢。議員簡煥宗則表示，輪渡站硬體多年未改善，此次工程對地方發展是好事，工程會分2段施作，但10月將有3個連假，秩序控管將是挑戰。

居民表示，老舊建築能改善，對當地觀光也有助益，「該花費就要花費，施工陣痛期只能忍受」。

輪船公司表示，整建工程會分為2區半半施工，並確保人車分流，現場設2名義交疏導交通，連續假期時會加派工作人員引導排隊。

