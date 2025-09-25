慈鳳宮號召信徒揹媽祖上北大武 將登屏東聖山

屏東慈鳳宮建廟逾300年，首辦「揹起阿猴媽祖上北大武」活動，號召信徒登上屏東聖山北大武山。廟方期盼與原鄉文化交流，讓海神與山神相遇，將全程以尊重山林方式進行。

財團法人阿猴媽祖文教基金會董事長鄭清原今天接受媒體聯訪表示，慈鳳宮建廟300多年，鮮少與原住民朋友接觸。北大武山是原民聖山，此次揹媽祖上北大武，是海神與山神交會，是族群、宗教與文化交流，也希望藉由媽祖文化，帶動泰武鄉觀光。

鄭清原說明，共安排24人分3組揹負神像3尊，分別為三媽與千里眼、順風耳，1尊神像重約12至13公斤，揹負者皆為完成百岳登山好手。第1天行程共走32公里，相當具挑戰性，5天下來平均1天走10小時。

泰武鄉長潘明福表示，近幾年不管是佛教、道教，皆與原鄉有互動，北大武山是祖靈的山，也是屏東的母親，孕育屏東平原每個百姓，歡迎信眾來山上作客，「看看我們的3092（北大武山標高）」。

阿猴媽祖文教基金會表示，活動期間從11月4日至8日，即日起接受報名，參加者有紀念禮品。參與組分3組，A組登山組共102名登山好手，來回從慈鳳宮到3092北大武三角點；B組青年軍組，徵求108名30歲以下青年好漢，來回從慈鳳宮到大武山山林教育服務中心，32公里約9小時；C組香燈腳組，來回從屏東慈鳳宮至吾拉魯滋部落，15公里約4小時，3組必須全程參與。

阿猴媽祖文教基金會指出，有別於宗教活動迎神賽會鑼鼓喧囂、鞭炮噪音、空氣渾濁等造成環境負荷，今年改朝健康、環保、清新方向，號召男女老少一起走出戶外，以正能量迎向人生。

依泰武鄉公所資訊，北大武山是台灣五嶽之一，位於中央山脈主脊最南端，標高3092公尺，為一等三角點，是魯凱與排灣族聖山，也是南台灣唯一超過3000公尺以上山峰，有「南台灣屏障」雅稱。