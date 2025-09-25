金門航空站宣導飛安 帶學生遊機場、有獎問答送機票反應熱烈

金門航空站今天舉辦「飛安宣導周」系列活動，除頒發國中書法與國小寫生比賽獎項，表揚學生們對飛航安全主題的創意詮釋，也安排得獎學生走進機場，親身體驗安檢通關流程、並請機場消防班示範消防裝備快速著裝，讓參加的學生都留下深刻的印象，活動中，還安排有獎問答，最大獎送出北金機票，學生搶答超熱烈。

今年比賽吸引5所國中、15所國小共84名學生參賽，作品結合創意與安全意識，展現對飛安議題的獨特理解，得獎作品除獲頒獎金與獎狀外，並於旅客安檢通道旁展出，讓民眾在通關過程中也能感受飛安文化的氛圍。

金門航空站主任林義勇表示，飛航安全的推廣不該只停留在專業層面，讓孩子從小建立正確觀念、了解飛安背後的努力，才能讓安全文化向下扎根、向外擴散。他指出，航空站長期推動寓教於樂的宣導方式，今年不僅透過書法與寫生比賽引導學生思考飛安議題，也安排遊機場體驗，讓參與者近距離認識機場運作。

今天上午，學生們在航站人員帶領下實地體驗安檢通關、瞭解禁止攜帶危險物品登機等規範，並近距離參觀消防救援車與設備，學習緊急應變的重要知識，現場也舉辦飛安有獎問答，氣氛熱烈。

據了解，本次宣導涵蓋7大重點，包括：機場周邊不得操作無人機、禁止施放干擾飛航物、不得攜帶危險物品登機、避免傳遞不實訊息、禁止飼養或放飛飛鴿、限制光源照射角度，以及限制飛機上電子設備使用等。另針對空側作業人員，也同步宣導地面作業安全、危害通報及安全管理系統（SMS）等專業內容。

林義勇強調，金門航空站未來將持續結合地方特色推廣飛安理念，例如在迎城隍慶典中發放宣導扇、12月5日「國際民航日」走進校園等，希望以更多元的形式讓飛安意識深植人心。