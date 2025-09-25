南方治理平台首長會議澎湖登場 7縣市聚焦財政劃分等4大議題

澎湖縣政府主辦「2025南方治理平台首長會議」23日在澎湖盛大登場，以「跨域共榮 永續大南方」為主軸，針對「海洋生態保育」、「環境永續與廢棄物處理」、「綠色旅遊」及「財政收支劃分法修正」等4大議題，邀集高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣與台東縣等7縣市齊聚一堂，期望透過平台促進地方與中央對話，推動跨域合作。

今年會議原訂7月29日花火節閉幕當天舉行，因颱風丹娜絲重創南台灣順延至9月23日在澎湖澎澄飯店舉辦。高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁等縣市首長原計畫親赴澎湖，但因颱風樺加沙來襲，考量救災與海運停航，改以視訊方式與會。

澎湖縣長陳光復致詞時表示，感謝高雄陳其邁市長重啟南方治理平台，讓平台會議更加深度合作，共同追求南臺灣縣市聯合發展，在會議中藉由與中央進行實質交流，希望未來透過南方治理平台，持續創造更多縣市交流機會，共享施政成果及治理經驗，攜手南台灣7縣市共好共榮。

陳光復更提出，針對財政收支劃分法議題，中央應進一步檢討與調整，各城鄉皆具有不同的地理特色，相關資源分配應依照各區特性加以規劃，方能真正符合地方發展需求。以澎湖為例，若能將海域範圍納入計算基準，將更能反映其特殊環境與治理現況。縣府也期盼透過行政院南部服務中心的協助，推動相關修正，讓分配方式更加妥適、公平。

嘉義縣長翁章梁回顧0728西南氣流與丹娜絲颱風期間，各縣市間相互支援防、救災的過程，即象徵跨域合作的正面意義，尤其本次透過線上即時溝通，不僅拉近了各縣市的距離，更展現面對氣候挑戰下的團結與行動力，藉由無私的資源共享降低天災所帶來的傷害，更期待在南方治理平台的運行下，持續深化區域交流、凝聚共識。翁章梁更期盼中央在財劃法修正及補助資源上給予更多挹注，讓地方能夠攜手應對挑戰，消弭城鄉差距，共創南方治理新局。

高雄市副市長李懷仁表示，回顧去年風災來襲，正因平台夥伴的通力協助，地方才能攜手加速災後復原。氣候變遷帶來的挑戰持續存在，如何在資源分配與調度上更有效率，已成為治理的重要課題，唯有攜手合作，方能有效因應極端天候所帶來的衝擊。此次線上會議的舉辦，不僅是對「跨域共榮、永續大南方」精神的落實，也再次呼籲中央在財劃法規範與補助款支持上給予更多協助，讓地方能夠更有力地推動政策，共創南方發展新局。

台南市政府於本次首長會議提出成立「大南方新矽谷環保聯繫平台」做說明，為應對南部半導體產業Ｓ廊帶快速發展，及其周邊畜牧場異味等議題，聯合高雄市、嘉義縣、嘉義市以及中央機關環境部，針對「防制措施」、「跨縣市聯合稽查方案」、「跨局處輔導資源整合」、「平台資訊回報與更新」研擬具體方案及標準，以推動南部區域整體環保治理與產業永續發展。

嘉義市以「稅務跨域整合」主題，嘉義市參議劉美鳳進一步說明，為精進行政效能與提升服務品質，由地政事務所與財政稅務局攜手合作，有效落實中央與地方之協作，共同建置智能櫃員機，提供便捷且智慧化的地政與稅務整合服務，優化市民辦事體驗。未來希望透過跨縣市經驗交流，推動智能櫃員機服務之普及與優化，打造高效、無縫接軌的地政稅務跨域服務模式，實現便民、近民目標，惠及更多國人。

屏東縣政府則聚焦「國家太空發射場帶動產業發展」議題，屏東縣行政暨研考處長鄞鳳蘭指出，發射場設於屏東旭海，不僅標誌台灣邁入太空產業發展的新階段，也為屏東注入強勁科技動能。縣府積極配合中央政策，啟動周邊產業聚落規劃與基礎設施建設，並與鄰近縣市協作，攜手完善太空產業鏈。透過治理平台促進縱橫整合，凝聚南部航太科技、智慧製造與材料研發等資源，擴大人才流動與產業投資，加速南部科技實力整體躍升。

本次南方治理平台首長會議促成7縣市再次凝聚合作共識，深化政策對話與實務連結，體現區域攜手迎向挑戰、共築未來的共同目標。南方治理平台將持續整合中央與地方資源，穩健推進「跨域共榮、永續大南方」的發展藍圖，為區域治理注入持續新力。

