馬祖醫療實兵操演！新興傳染病與兒童重症轉運零時差應變

為強化離島公共衛生防線，面對未知疫情威脅能快速應對，連江縣衛生局今天在連江縣立醫院舉辦「新興傳染病應變暨傳染病兒童重症轉運送實兵演練」，由縣內醫療院所、消防單位與航空後送團隊聯手出擊，模擬最嚴峻情境，全面檢驗跨部門協作的即時應變能力。縣長王忠銘親自到場督軍，強調這不僅是一場專業演練，更是守護馬祖鄉親健康的關鍵行動。

王忠銘在致詞時特別感謝傳染病防治醫療網台北區副指揮官廖俊星率團蒞臨評核，同行的還有疾管署台北區管制中心劉士豪主任、防疫醫師黃馨頤、護理師蔡孟岑等專家團隊；此外，三軍總醫院林德宇主任與台北醫學大學附設醫院感染科曹儷馨醫師也到場指導；他也向衛生局、縣立醫院醫護人員、消防局及凌天航空表達最高敬意，肯定所有單位共同守護健康的努力。

此次演練情境設計為「新興傳染病個案突現，並伴隨兒童重症患者需後送醫療院所」，演練過程從病例通報、隔離防護、臨床處置到跨縣市緊急後送一氣呵成，逼真程度猶如真實疫情現場。特別是兒童重症轉運環節的模擬，更凸顯跨單位協調與分秒必爭的關鍵，全面檢驗地方防疫體系的反應速度與協作默契。

王忠銘指出，防疫工作絕不能停留在紙上談兵，「只有不斷透過實地演練，讓第一線人員熟悉流程、提早發現問題、持續精進，才能在真正的疫情來襲時沉著應對。」他強調，今日的操演是整體公共衛生體系「韌性」的訓練，也是縣府對民眾「健康安全」的具體承諾。

衛生局表示，本次演練能順利推動，除了仰賴中央專家到場指導，也歸功於地方醫療體系、消防單位的通力合作，展現離島在資源有限下依然能建立穩固防線的實力。未來縣府將持續與中央防疫體系保持密切合作，確保一旦疫情或突發公共衛生事件發生，能在最短時間內啟動應變機制。