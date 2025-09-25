恆春古城建城150週年系列活動─傳統文化祭 26日熱鬧登場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
主辦單位提供
主辦單位提供

為慶祝恆春古城建城150週年，恆春鎮公所將於 114年9月26日（星期五） 舉辦「傳統文化祭」，透過踩街祈福、三大舞台展演，以及夜間收城祈安祈福儀式，展現恆春悠久的歷史底蘊與文化能量。

活動當天，將在清晨以起馬炮揭開序幕，官將首、鼓陣、舞獅等陣頭隊伍齊聚，熱鬧踩街祈福，沿途聲勢浩大。午後於古城各展演舞台安排多元演出，傳統藝陣與表演接力登場，將古城街區化身成熱鬧的文化大舞台。夜間，踩街隊伍將進入 福德宮主壇，舉行「收城祈安」儀式，象徵為古城祈求安定與昌盛。

鎮公所表示，這場盛會不僅是恆春150年的重要里程碑，更是一場凝聚地方情感、凝結在地文化的盛典。誠摯邀請全體鄉親攜家帶眷一同參與，也歡迎全台遊客前來恆春，走進古城，共同見證屬於大家的榮耀時刻。

恆春 舞台 陣頭

