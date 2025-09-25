快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

高雄三民公園工程擬「砍林蔭大道61棵樹」爆民怨 市府緊急調整

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝
高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝

高雄市三民公園占地5.1公頃，過去常有街友、聚賭、環境不佳等狀況，高市府斥資4千萬做第一期改造，但環團發現工程要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，嚴重破壞森林景觀，後續經高市議長康裕成協調，公園處確定改為移除外圍生長不良的危木20棵，成功保住林蔭大道。

占地5.1公頃的三民公園，鄰近高醫、捷運後驛站，公園中心設有民主言論廣場，早年有「民主聖地公園」之稱，不過涼亭、座椅和圖書館周圍常遭街友占據且隨處便溺，另有長者疑似聚賭，導致許多民眾不敢帶孩子去，親子共融功能大為降低。高市公園處為此斥資4千萬做第一期改造工程，以中軸景觀為優先改造範圍，增設棚架、步道外，也增加排水、照明、微滯洪功能。

不過，森林城市協會表示，三民公園是個充滿林蔭的森林公園，近期公園改建卻被民眾發現，要為了營造草皮與花園景觀，竟將61棵大樹砍除，尤其公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道被砍得最兇，在炎熱的高雄更顯不妥，工程中的排水與電力系統打掉重做，更可能造成大量樹根的挖掘破壞，導致樹木染病，增加風倒危險性。

高雄市議長康裕成昨邀集市府討論協調後，提出結論表示，公園綠色隧道（中軸）的樹木均不移除，僅移除隧道外圍的危木、生長不良共20棵，因此原規劃移除61棵共保留41棵，三民公園是居民休憩核心綠，也是城市民主歷史的重要見證，市府投入經費改善值得肯定，但必須兼顧生態與景觀，確保林蔭大道與大草坪並存。

森林城市協會理事長莊傑任今帶領當地民眾舉牌抗議，他對於僅針對危木、生長不良或影響維修與救災通行的20棵會移植表達肯定，但說公園步道、雨水花園、土丘與水電規劃設計，涉及危害超過20棵樹木樹根健康，應重新調整保護樹根，落實樹木工程保護，避免樹病與樹倒，同時公告公園變更設計給大眾知悉。

高市公園處表示，三民公園工程以中軸帶為主，面積約1.75公頃，規劃階段分別召開2次公民參與說明會，改造內容以提供微滯洪、基地保水，增加防災功能並規劃大草坪，原規畫移植61棵樹木，主因為樹木有傾斜、斷頭、安全性之虞和抵觸維修及救災動線，後續經討論，原則保留中軸帶樹木，移植過小、生長不良、斷頭或死亡危木，施工期間亦將配合現場喬木位置，調整結構性設施，以維護既有樹種存活，確保中軸帶視覺景觀的完整性。

高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝
高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝
高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝
高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝
高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝
高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝
高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝
高雄市三民公園第一期改造工程被環團指要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，後續經協調，指移除外圍生長不良的危木20棵。記者宋原彰／翻攝

綠色隧道 康裕成

延伸閱讀

好事多磨 屏東縣長治鄉圖書館翻新歷時6年終於啟用

新北汐止消防大樓上樑儀式 預計明年7月竣工

台股難玩？股民怨「主力割韭菜」：美股更容易翻倍

鄭天財曝「早知堰塞湖10月溢流」 開協調會政院卻消極回應

相關新聞

影／教師節連假墾丁地區首日住房率9成 警提醒交通管制措施

9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，屏東縣警局交通隊指出，...

高雄三民公園工程擬「砍林蔭大道61棵樹」爆民怨 市府緊急調整

高雄市三民公園占地5.1公頃，過去常有街友、聚賭、環境不佳等狀況，高市府斥資4千萬做第一期改造，但環團發現工程要移除公園...

好事多磨 屏東縣長治鄉圖書館翻新歷時6年終於啟用

屏東縣長治鄉立圖書館2019年因翻新整修工程休館，期間歷經工程流標多次如今終於完工啟用，鄉代邱佳娟形容「好事多磨」，鄉民...

高雄楠梓產業園區開發 後勁人怨防洪不同步

高雄中油煉油廠轉型產業園區，卻未同步規畫新防洪系統，去年凱米、山陀兒颱風鄰近勞工住宅社區都淹水，居民多次陳情市府檢討排水...

中央拍板高屏2快 周春米盼屏東先動工

行政院核定高雄、屏東間東西向第2條快速公路建設計畫，路廊東起屏東國道3號、行經省道台3線，西接高鐵左營站，在屏東端規畫側...

台灣30年以上老屋高達500萬戶 內政部三箭齊發促住宅改革

台灣屋齡30年以上的老屋高達500萬戶，加上人口老化，面臨「人屋雙老」窘境，內政部今在高雄說明老宅延壽、虛坪改革、近零碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。