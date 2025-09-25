高雄三民公園工程擬「砍林蔭大道61棵樹」爆民怨 市府緊急調整

高雄市三民公園占地5.1公頃，過去常有街友、聚賭、環境不佳等狀況，高市府斥資4千萬做第一期改造，但環團發現工程要移除公園中軸「綠色隧道」共61棵小葉欖仁，嚴重破壞森林景觀，後續經高市議長康裕成協調，公園處確定改為移除外圍生長不良的危木20棵，成功保住林蔭大道。

占地5.1公頃的三民公園，鄰近高醫、捷運後驛站，公園中心設有民主言論廣場，早年有「民主聖地公園」之稱，不過涼亭、座椅和圖書館周圍常遭街友占據且隨處便溺，另有長者疑似聚賭，導致許多民眾不敢帶孩子去，親子共融功能大為降低。高市公園處為此斥資4千萬做第一期改造工程，以中軸景觀為優先改造範圍，增設棚架、步道外，也增加排水、照明、微滯洪功能。

不過，森林城市協會表示，三民公園是個充滿林蔭的森林公園，近期公園改建卻被民眾發現，要為了營造草皮與花園景觀，竟將61棵大樹砍除，尤其公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道被砍得最兇，在炎熱的高雄更顯不妥，工程中的排水與電力系統打掉重做，更可能造成大量樹根的挖掘破壞，導致樹木染病，增加風倒危險性。

高雄市議長康裕成昨邀集市府討論協調後，提出結論表示，公園綠色隧道（中軸）的樹木均不移除，僅移除隧道外圍的危木、生長不良共20棵，因此原規劃移除61棵共保留41棵，三民公園是居民休憩核心綠，也是城市民主歷史的重要見證，市府投入經費改善值得肯定，但必須兼顧生態與景觀，確保林蔭大道與大草坪並存。

森林城市協會理事長莊傑任今帶領當地民眾舉牌抗議，他對於僅針對危木、生長不良或影響維修與救災通行的20棵會移植表達肯定，但說公園步道、雨水花園、土丘與水電規劃設計，涉及危害超過20棵樹木樹根健康，應重新調整保護樹根，落實樹木工程保護，避免樹病與樹倒，同時公告公園變更設計給大眾知悉。

高市公園處表示，三民公園工程以中軸帶為主，面積約1.75公頃，規劃階段分別召開2次公民參與說明會，改造內容以提供微滯洪、基地保水，增加防災功能並規劃大草坪，原規畫移植61棵樹木，主因為樹木有傾斜、斷頭、安全性之虞和抵觸維修及救災動線，後續經討論，原則保留中軸帶樹木，移植過小、生長不良、斷頭或死亡危木，施工期間亦將配合現場喬木位置，調整結構性設施，以維護既有樹種存活，確保中軸帶視覺景觀的完整性。