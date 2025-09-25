好事多磨 屏東縣長治鄉圖書館翻新歷時6年終於啟用

屏東縣長治鄉立圖書館2019年因翻新整修工程休館，期間歷經工程流標多次如今終於完工啟用，鄉代邱佳娟形容「好事多磨」，鄉民都很期待。鄉長吳亮慶說，整修除了翻新老舊設施外，也優化動線，增設閱覽室桌椅，提供閱讀空間。

鄉長吳亮慶說，長治鄉圖書館整建除翻新老舊設施、優化動線、新購基本書櫃、增設閱覽室桌椅、視聽教室電腦等設備，也增加2台新型圖書殺菌消毒機、超大螢幕廣告機與字幕機等先進設備。圖書館的設計充滿客庄意象角落，讓鄉親，都像回到熟悉的家，提供鄉親最舒適及最優質的閱讀空間環境。

長治鄉圖書館翻新整修工程，除整修舊棟建築，也增建一棟新建築，向客委會爭取經費。動土、啟用，客委會均出席，客委會副主委邱星崴說，「一個地方的圖書館，就是一個地方的文化發電機」，透過新啟用長治鄉立圖書館，提升鄉鎮文化基礎與生活品質，成為客家文化傳承的重要動力。

長治鄉民代表邱佳娟說，圖書館因整修工程2019年休館，一開始因流標多次，後來加上內部結構設計變動等因素，讓大家等了好久，「好事多磨」，圖書館終於完工，保留原建物加上新棟結合，內部融合客家元素，相信大家一定會喜歡。

邱佳娟表示，感謝客委會補助經費幫忙圖書館整建、公所團隊努力，也要謝謝縣府參議曾龍陽在擔任代理鄉長時，用工程專業幫忙圖書館解決許多施工中的問題。

長治鄉立圖書館開放時間是周二到周六上午8時到下午5時，中間午休1小時。周日僅開上午。邱佳娟說，希望圖書館開放能延長到晚間，鄰近總圖開到晚間9時，九如鄉立圖書館也是開到晚間9時。

鄉公所表示，圖書館將舉辦客語說故事時間、客家主題書展、文化講座及在地藝文展演等活動，讓大家在書香中親近客語，一起實踐「讀冊看書，也讀客語」的理念。

客委會從2020年起陸續核定補助長治圖書館規畫設計與工程施作，5年來投入超過6千萬元。屏東縣除高樹、長治圖書館啟用外，內埔鄉、新埤鄉及萬巒鄉的圖書館將陸續完工，提升六堆地區公共圖書館設施品質與服務能量。