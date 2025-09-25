快訊

影／教師節連假墾丁地區首日住房率9成 警提醒交通管制措施

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，屏東縣警局交通隊指出，交通壅塞風險倍增，維護旅遊秩序與用路安全，警方超前部署，啟動交通疏導與違規取締勤務。

交通隊表示，依據歷年連假車流趨勢研判，南下車潮將在27日上午8時至12時達到高峰，返程潮預估集中在29日中午12時至15時。針對省道重點路段，27日上午起在台1線水底寮至內獅段啟動「南下調撥車道」措施，29日中午起則在楓港至枋山路段實施「北上調撥車道」，同步配合永翔路分流動線，有效疏減交通瓶頸。整體調度仰賴「屏鵝公路智慧號誌交控系統」，根據即時車流動態，啟動長綠號誌、優化通行效率。 

除了主要旅遊幹道，各分局會針對熱門景點提前整備。恆春分局在27、28日晚間18時至22時，墾丁大街實施人車分流徒步區管制，車輛須改道大灣路行駛，以保障行人安全。

華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣、霧台風景區等景點，員警會加強取締違停，維護景點交通秩序；請民眾務必將車輛停放在停車場，減少視野死角與行車風險，確保觀光秩序與環境品質。

警方表示，結合科技輔助與現場勤務雙軌並行，提醒用路人，出發前檢查車況並妥善規畫路線，行車途中保持專注，避免疲勞駕駛；行進間可多加留意CMS可變資訊看板、LED 交通字幕器及警廣FM93.1即時路況資訊，掌握道路動態、避開壅塞。呼籲民眾彈性安排行程，避開尖峰時段，並善用大眾運輸或共乘資源，共同降低交通負荷。 

屏東縣警察局長甘炎民說，屏警團隊不是只有部署人力，以科技為眼、以溫度為心，出門前請確認車況，勿疲勞駕駛，旅途中請遵守號誌、尊重彼此。

9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，警方啟動交通疏導與違規取締勤務，墾丁大街實施人車分流。圖／警方提供
9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮,墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，警方啟動交通疏導與違規取締勤務，墾丁大街實施人車分流。圖／警方提供
9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，警方啟動交通疏導與違規取締勤務。圖／警方提供
9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，警方啟動交通疏導與違規取締勤務。圖／警方提供
9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，警方啟動交通疏導與違規取締勤務。圖／警方提供
9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，警方啟動交通疏導與違規取締勤務。圖／警方提供
9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，警方啟動交通疏導與違規取締勤務。圖／警方提供
9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，警方啟動交通疏導與違規取締勤務。圖／警方提供

相關新聞

影／教師節連假墾丁地區首日住房率9成 警提醒交通管制措施

9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，屏東縣警局交通隊指出，...

高雄楠梓產業園區開發 後勁人怨防洪不同步

高雄中油煉油廠轉型產業園區，卻未同步規畫新防洪系統，去年凱米、山陀兒颱風鄰近勞工住宅社區都淹水，居民多次陳情市府檢討排水...

中央拍板高屏2快 周春米盼屏東先動工

行政院核定高雄、屏東間東西向第2條快速公路建設計畫，路廊東起屏東國道3號、行經省道台3線，西接高鐵左營站，在屏東端規畫側...

台灣30年以上老屋高達500萬戶 內政部三箭齊發促住宅改革

台灣屋齡30年以上的老屋高達500萬戶，加上人口老化，面臨「人屋雙老」窘境，內政部今在高雄說明老宅延壽、虛坪改革、近零碳...

「陸客常逆向騎」迎戰十一長假 金門強化電動二輪車管理

中國大陸十一長假即將來臨，金門縣預期將迎來大量旅客，為確保交通秩序與旅遊安全，縣府觀光處昨日下午召開「微型電動二輪車管理...

樺加沙颱風釀災 高雄後勁排水失靈屢遭水患再掀爭議　　

樺沙加颱風過境帶來驚人雨量，全台多處傳出淹水淹災情，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流更是奪走14命。中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因...

