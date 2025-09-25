影／教師節連假墾丁地區首日住房率9成 警提醒交通管制措施

9月27到29日教師節連假來臨，屏東縣預期湧現大量旅遊人潮，墾丁地區旅宿業者回報首日訂房率逾九成，屏東縣警局交通隊指出，交通壅塞風險倍增，維護旅遊秩序與用路安全，警方超前部署，啟動交通疏導與違規取締勤務。

交通隊表示，依據歷年連假車流趨勢研判，南下車潮將在27日上午8時至12時達到高峰，返程潮預估集中在29日中午12時至15時。針對省道重點路段，27日上午起在台1線水底寮至內獅段啟動「南下調撥車道」措施，29日中午起則在楓港至枋山路段實施「北上調撥車道」，同步配合永翔路分流動線，有效疏減交通瓶頸。整體調度仰賴「屏鵝公路智慧號誌交控系統」，根據即時車流動態，啟動長綠號誌、優化通行效率。

除了主要旅遊幹道，各分局會針對熱門景點提前整備。恆春分局在27、28日晚間18時至22時，墾丁大街實施人車分流徒步區管制，車輛須改道大灣路行駛，以保障行人安全。

華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣、霧台風景區等景點，員警會加強取締違停，維護景點交通秩序；請民眾務必將車輛停放在停車場，減少視野死角與行車風險，確保觀光秩序與環境品質。

警方表示，結合科技輔助與現場勤務雙軌並行，提醒用路人，出發前檢查車況並妥善規畫路線，行車途中保持專注，避免疲勞駕駛；行進間可多加留意CMS可變資訊看板、LED 交通字幕器及警廣FM93.1即時路況資訊，掌握道路動態、避開壅塞。呼籲民眾彈性安排行程，避開尖峰時段，並善用大眾運輸或共乘資源，共同降低交通負荷。