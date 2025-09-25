聽新聞
中央拍板高屏2快 周春米盼屏東先動工

聯合報／ 記者劉星君宋原彰／連線報導
高屏2快路廊路線，規畫在國3系統交流道屏東端。記者劉星君／攝影
高屏2快路廊路線，規畫在國3系統交流道屏東端。記者劉星君／攝影

行政院核定高雄、屏東間東西向第2條快速公路建設計畫，路廊東起屏東國道3號、行經省道台3線，西接高鐵左營站，在屏東端規畫側車道及高屏溪景觀橋，未來可串聯國道7號，總經費983.87億元，屏東縣長周春米希望屏東端能優先施作，高雄市政府對此表達尊重。

繼國道7號計畫獲核定後，中央再拍板高屏2快案，未來可望有效分流台88快速道路與省道台1線交通壅塞問題，完工後紓解國道1號末端與省道台88線的交通瓶頸，提升路網效能。

高屏2快全長約22.6公里，路廊自高雄左營高鐵路起，向東延伸至國道3號，沿線預計設置8處交流道，預計於2028年動工。屏縣府指出，高屏2快計畫於2018年核定可行性計畫，歷經7年終於有更進一步成果，有助帶動周邊產業發展，提高屏中地區對外交通便利性。完工後能擴大國道3號、國道1號路網服務範圍，落實嘉南高屏大南方新矽谷推動。

屏縣府表示，屏東南北狹長，完善交通路網很重要，屏北地區台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程預計全線2029年底完工，屏南快道也期望加速作業期程。

高市府指出，高屏2快、國道7號與國道10號間未來有工程界面需協調整合，市府將全力協助公路局及高公局各建設介面整合，並協助在地溝通。對於屏東端先施作，市府表達尊重，期望中央跟地方通力合作，讓高屏2快如期動工、及早完工。

