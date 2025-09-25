聽新聞
0:00 / 0:00

高雄楠梓產業園區開發 後勁人怨防洪不同步

聯合報／ 記者郭韋綺林保光／高雄報導
楠梓宏榮里辦公室現況。記者林保光／攝影
楠梓宏榮里辦公室現況。記者林保光／攝影

高雄中油煉油廠轉型產業園區，卻未同步規畫新防洪系統，去年凱米、山陀兒颱風鄰近勞工住宅社區都淹水，居民多次陳情市府檢討排水系統都無下文，擔憂後勁淪為水患犧牲品。經發局表示，已依法施工並設滯洪池，排水設計符合規範，將持續監測水患。

經發局表示，原高雄煉油廠導入循環經濟專區、材料國際學院等重大建設，土地開發都依水利法完成出流管制計畫審核與核定，施工期間也設臨時導排設施，確保豪大雨產生的地表水逕流不外排。目前楠梓園區已設5.6萬立方公尺滯洪池，滯洪量大於所需的逕流與補償量，另市府與中油也共同清疏溝渠，經歷丹娜絲、楊柳颱風及0708豪大雨，後勁地區並未發生積淹水。

居民指出，後勁勞宅過去依賴高雄煉油廠日治時期設置的南幹線排水，並配合2座5萬立方公尺洪水緩衝槽調節山洪。隨煉油廠拆除，排水系統西出口遭封堵，洪水僅能導入東大排，若後勁溪滿水回流，社區及廠區難逃淹水。若無新的分流設計，即使有滯洪池也無法因應極端天氣，而台積電楠梓廠基地雖墊高3公尺，周邊防洪不足，恐淪為「孤島」。

宏榮里長陳宏榮說，煉油廠建廠至今約淹水13次，先前均未處理，宏榮等里地勢最低，半屏山的水一旦往下灌，會直衝社區，這次花蓮堰塞湖災情令人怵目驚心，天災若加上人禍就更可怕。

「後勁勞宅居民似乎被當成次等公民」，居民指市府開發楠梓產業園區，卻未同步規畫新防洪系統，去年凱米颱風積水65公分、10月山陀兒颱風淹至80公分，宏榮里辦公室地下室全面淹水。「我們只是要一個不會淹水的家，為什麼總被忽略」？

議員白喬茵說，面對極端天氣及整個廠區環境的改變，市府應有更高標準排水防洪規畫，確保護國神山台積電無淹水疑慮，鄰近社區排水順暢，讓園區跟社區可以共存共榮。議員黃文志表示，過去當地住宅區很少嚴重淹水，卻在園區轉型後發生積淹水災情，確實需要重新檢視。

高雄市 中油 堰塞湖 台積電 滯洪池

延伸閱讀

樺加沙颱風豪雨成災 災阻路段增至5處

颱風樺加沙致旅客滯留金門 加班機助疏運

花蓮堰塞湖溢流釀死傷 學者：事前預防有困難

樺加沙颱風釀災 高雄後勁排水失靈屢遭水患再掀爭議　　

相關新聞

高雄楠梓產業園區開發 後勁人怨防洪不同步

高雄中油煉油廠轉型產業園區，卻未同步規畫新防洪系統，去年凱米、山陀兒颱風鄰近勞工住宅社區都淹水，居民多次陳情市府檢討排水...

中央拍板高屏2快 周春米盼屏東先動工

行政院核定高雄、屏東間東西向第2條快速公路建設計畫，路廊東起屏東國道3號、行經省道台3線，西接高鐵左營站，在屏東端規畫側...

台灣30年以上老屋高達500萬戶 內政部三箭齊發促住宅改革

台灣屋齡30年以上的老屋高達500萬戶，加上人口老化，面臨「人屋雙老」窘境，內政部今在高雄說明老宅延壽、虛坪改革、近零碳...

「陸客常逆向騎」迎戰十一長假 金門強化電動二輪車管理

中國大陸十一長假即將來臨，金門縣預期將迎來大量旅客，為確保交通秩序與旅遊安全，縣府觀光處昨日下午召開「微型電動二輪車管理...

樺加沙颱風釀災 高雄後勁排水失靈屢遭水患再掀爭議　　

樺沙加颱風過境帶來驚人雨量，全台多處傳出淹水淹災情，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流更是奪走14命。中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因...

高屏二快行政院核定通過 屏東縣府力拚屏東端2026年動土

高屏共同生活圈，行政院本月22日核定「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」建設計畫，縣長周春米感謝各單位支持，希冀屏東端優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。