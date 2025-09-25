高雄楠梓產業園區開發 後勁人怨防洪不同步

高雄中油煉油廠轉型產業園區，卻未同步規畫新防洪系統，去年凱米、山陀兒颱風鄰近勞工住宅社區都淹水，居民多次陳情市府檢討排水系統都無下文，擔憂後勁淪為水患犧牲品。經發局表示，已依法施工並設滯洪池，排水設計符合規範，將持續監測水患。

經發局表示，原高雄煉油廠導入循環經濟專區、材料國際學院等重大建設，土地開發都依水利法完成出流管制計畫審核與核定，施工期間也設臨時導排設施，確保豪大雨產生的地表水逕流不外排。目前楠梓園區已設5.6萬立方公尺滯洪池，滯洪量大於所需的逕流與補償量，另市府與中油也共同清疏溝渠，經歷丹娜絲、楊柳颱風及0708豪大雨，後勁地區並未發生積淹水。

居民指出，後勁勞宅過去依賴高雄煉油廠日治時期設置的南幹線排水，並配合2座5萬立方公尺洪水緩衝槽調節山洪。隨煉油廠拆除，排水系統西出口遭封堵，洪水僅能導入東大排，若後勁溪滿水回流，社區及廠區難逃淹水。若無新的分流設計，即使有滯洪池也無法因應極端天氣，而台積電楠梓廠基地雖墊高3公尺，周邊防洪不足，恐淪為「孤島」。

宏榮里長陳宏榮說，煉油廠建廠至今約淹水13次，先前均未處理，宏榮等里地勢最低，半屏山的水一旦往下灌，會直衝社區，這次花蓮堰塞湖災情令人怵目驚心，天災若加上人禍就更可怕。

「後勁勞宅居民似乎被當成次等公民」，居民指市府開發楠梓產業園區，卻未同步規畫新防洪系統，去年凱米颱風積水65公分、10月山陀兒颱風淹至80公分，宏榮里辦公室地下室全面淹水。「我們只是要一個不會淹水的家，為什麼總被忽略」？

議員白喬茵說，面對極端天氣及整個廠區環境的改變，市府應有更高標準排水防洪規畫，確保護國神山台積電無淹水疑慮，鄰近社區排水順暢，讓園區跟社區可以共存共榮。議員黃文志表示，過去當地住宅區很少嚴重淹水，卻在園區轉型後發生積淹水災情，確實需要重新檢視。