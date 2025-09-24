快訊

財政部加徵反傾銷稅 部分品牌啤酒將漲價

最新死傷數據出爐！馬太鞍溪堰塞湖溢流 14死32傷46失聯

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

台灣30年以上老屋高達500萬戶 內政部三箭齊發促住宅改革

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「當前住宅政策座談會」南部場今在高雄市政府登場，內政部政次董建宏表示，隨著氣候劇變，降低建築碳排，讓建築結構更安全、美觀與先進，都是住宅改革重點。記者王昭月／攝影
「當前住宅政策座談會」南部場今在高雄市政府登場，內政部政次董建宏表示，隨著氣候劇變，降低建築碳排，讓建築結構更安全、美觀與先進，都是住宅改革重點。記者王昭月／攝影

台灣屋齡30年以上的老屋高達500萬戶，加上人口老化，面臨「人屋雙老」窘境，內政部今在高雄說明老宅延壽、虛坪改革、近零碳建築3大住宅政策，政務次長董建宏直言，老宅延壽除能讓居家環境改善，亦能減少拆屋產生的建築土方，一併解決棘手問題。

內政部「當前住宅政策座談會」南部場今在高雄市政府登場，董建宏表示，隨著氣候劇變，颱風與地震已嚴重影響都市生活環境。我們的住宅結構能否耐震、足以抵達擋氣候變遷都需檢討，此外降低建築碳排，讓建築結構更安全、美觀與先進，亦是當前住宅改革重點。

他說，賴清德總統日前在都更危老博覽會上曾強調，台灣經濟將超越韓國，但我們卻有超過550萬棟、30年以上的老舊建築，其中330萬戶是「人屋雙老」狀態，對生活造成重大影響。因此內政部積極推動老宅延壽，讓不易都更、又不到危老標準的建築，仍能獲得改善。

補助內容包括屋頂、外牆修繕，公共空間與室內環境的改善，並與衛福部、經濟部合作推動無障礙設施、老舊電線修繕、甚至導入立面太陽能光板，讓建築翻新為城市新風貌，他曾在高市府服務過，尤希望高雄能成為南部老宅延壽的典範，透過「老宅延壽」與「自主更新」，讓都市環境能與國人經濟所得相匹配。

董建宏並表示，老宅延壽計畫也將配合衛福部「在地安養計畫」，讓長輩能留在熟悉的生活圈，而老宅延壽也有助於舊市區再生，同時減少政府財政負擔。其中央行已明確表示，自主都更貸款不受「72-2」限制，內政部國土署也會設立都更基金協助。

「虛坪改革」部分，未來電梯將免計入容積，讓買賣更合理。亦會力推「淨零建築」，透過創新技術降低碳排，甚至轉化為碳權，成為大樓公共基金補助來源。

內政部「當前住宅政策座談會」南部場今在高雄市政府登場。記者王昭月／攝影
內政部「當前住宅政策座談會」南部場今在高雄市政府登場。記者王昭月／攝影

碳建築 老宅 都更

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀死傷 花蓮挨批撤離不力…縣府這樣說

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

土銀都更危老融資2960億 居八大公股銀行之首

台南騎士害怕的新灣橋終改建 市長立委趁機抱怨財劃法

相關新聞

台灣30年以上老屋高達500萬戶 內政部三箭齊發促住宅改革

台灣屋齡30年以上的老屋高達500萬戶，加上人口老化，面臨「人屋雙老」窘境，內政部今在高雄說明老宅延壽、虛坪改革、近零碳...

「陸客常逆向騎」迎戰十一長假 金門強化電動二輪車管理

中國大陸十一長假即將來臨，金門縣預期將迎來大量旅客，為確保交通秩序與旅遊安全，縣府觀光處昨日下午召開「微型電動二輪車管理...

樺加沙颱風釀災 高雄後勁排水失靈屢遭水患再掀爭議　　

樺沙加颱風過境帶來驚人雨量，全台多處傳出淹水淹災情，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流更是奪走14命。中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因...

高屏二快行政院核定通過 屏東縣府力拚屏東端2026年動土

高屏共同生活圈，行政院本月22日核定「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」建設計畫，縣長周春米感謝各單位支持，希冀屏東端優...

高雄典寶溪去年溢堤淹慘 梓官段今年展開疏浚下月完成

高雄市典寶溪去年7月颱風凱米來襲期間，因不敵瞬間大雨加上大潮排水不及，曾造成典寶溪水位漫過堤防造成大淹水，高雄市府為強化...

屏東縣看展覽、觀星...手語服務不缺席 聽語障者感動：貼心

屏東縣政府推動手語翻譯暨同步聽打服務，口語即時轉換手語或文字，讓聽語障朋友在醫療、洽公、或參與藝文活動也能享有平等，像是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。