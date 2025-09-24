台灣30年以上老屋高達500萬戶 內政部三箭齊發促住宅改革

台灣屋齡30年以上的老屋高達500萬戶，加上人口老化，面臨「人屋雙老」窘境，內政部今在高雄說明老宅延壽、虛坪改革、近零碳建築3大住宅政策，政務次長董建宏直言，老宅延壽除能讓居家環境改善，亦能減少拆屋產生的建築土方，一併解決棘手問題。

內政部「當前住宅政策座談會」南部場今在高雄市政府登場，董建宏表示，隨著氣候劇變，颱風與地震已嚴重影響都市生活環境。我們的住宅結構能否耐震、足以抵達擋氣候變遷都需檢討，此外降低建築碳排，讓建築結構更安全、美觀與先進，亦是當前住宅改革重點。

他說，賴清德總統日前在都更危老博覽會上曾強調，台灣經濟將超越韓國，但我們卻有超過550萬棟、30年以上的老舊建築，其中330萬戶是「人屋雙老」狀態，對生活造成重大影響。因此內政部積極推動老宅延壽，讓不易都更、又不到危老標準的建築，仍能獲得改善。

補助內容包括屋頂、外牆修繕，公共空間與室內環境的改善，並與衛福部、經濟部合作推動無障礙設施、老舊電線修繕、甚至導入立面太陽能光板，讓建築翻新為城市新風貌，他曾在高市府服務過，尤希望高雄能成為南部老宅延壽的典範，透過「老宅延壽」與「自主更新」，讓都市環境能與國人經濟所得相匹配。

董建宏並表示，老宅延壽計畫也將配合衛福部「在地安養計畫」，讓長輩能留在熟悉的生活圈，而老宅延壽也有助於舊市區再生，同時減少政府財政負擔。其中央行已明確表示，自主都更貸款不受「72-2」限制，內政部國土署也會設立都更基金協助。