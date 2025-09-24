高雄增1例麻疹境外移入 匡列250人現無疑似症狀

快訊

中央社／ 高雄24日電

高雄市衛生局今天公布今年第4例境外移入麻疹確定病例，個案為20多歲本國籍男性，8月30日曾到泰國旅遊，已匡列接觸者250人，皆已完成健康關懷且目前未有疑似症狀。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，20歲男子曾在8月30日至9月4日到泰國旅遊，返國後17日出現發燒、咳嗽、鼻炎等症狀，19日因出現紅疹前往就醫，22日醫院通報收治負壓隔離病房，昨日因鼻咽拭子及尿液PCR檢驗陽性確診。由於個案可傳染期間曾至飯店餐廳用餐，民眾若與個案足跡重疊，請落實自我健康監測。

衛生局表示，麻疹患者於出疹前後4天即有傳染力，傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物感染，潛伏期7至18天，依此案患者出疹日推算可傳染期為15至23日，衛生局已匡列接觸者250人，皆已完成健康關懷且目前未有疑似症狀，將健康監測至10月10日。

衛生局說明，由於麻疹傳染性極高，與確診者接觸後10至12天會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，提醒民眾如有疑似症狀應儘速聯繫在地衛生所協助安排就醫，勿自行前往醫療院所。

此外，家中若有年滿1歲幼兒，儘速到衛生所或合約院所接種公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免讓未滿1歲或未接種疫苗幼兒前往流行地區。

衛生局呼籲，民眾前往有麻疹疫情地區或工作頻繁接觸外國人，如不確定自己是否具麻疹免疫力，建議諮詢醫師評估自費接種1劑MMR疫苗需求，以降低感染風險。出國時留意個人手部及呼吸道衛生，進出公共場所或人多擁擠處應佩戴口罩，返國後3週內如有上述疑似症狀，應先聯繫衛生單位並依指示戴口罩就醫，主動告知醫師TOCC相關接觸史。

