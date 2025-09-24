「陸客常逆向騎」迎戰十一長假 金門強化電動二輪車管理
中國大陸十一長假即將來臨，金門縣預期將迎來大量旅客，為確保交通秩序與旅遊安全，縣府觀光處昨日下午召開「微型電動二輪車管理及防範會議」，邀集警察局、監理站、產發處、消保官及觀光業者代表，共同研商強化租賃管理與交通安全宣導，盼減少事故發生，讓遊客都能開心出遊，平安回家。
會議由縣府參議陳祥麟主持，承辦單位報告指出，自9月12日起，縣府與警察局已在金城車站周邊展開聯合稽查，針對駕駛人年齡確認、戴安全帽、遵守交通規則等進行宣導，並製作交通安全卡片及影片，提醒陸客遵守交通規範。
警方統計發現，違規開單中以「超載」及「未戴安全帽」最為常見，占比高達7至8成；另有部分陸客對租用微型二輪車交通知識不足，如不諳道路標線標誌、逆向行駛、斑馬線上停車等；監理站也承諾將加強管理與教育訓練，提醒微型電動二輪車自2022年11月30日起已納管，需掛牌並投保強制險，2023年11月30日起未掛牌違法上路，違者將罰鍰並保管車輛，出廠投保3年強制險後，亦應時常檢視車輛保單存續情形適時投保，以維護權益避免涉罰。
觀光處強調，租賃業者除須合法營業登記，還必須在租車前向旅客進行基本交通安全教學，重點宣導「不雙載、不逆向、戴安全帽、遵守號誌」等規則，否則將面臨600至1200元罰鍰；若因業者未依法投保導致事故，更可能被追究連帶責任，甚至不排除取消營業資格。縣府正研擬「金門縣微型電動二輪車管理自治條例」，把源頭管理納入制度化，確保交通安全。
觀光處表示，後續將依據會議成果分階段推動聯合稽查，以安全為核心，透過跨機關合作打造金門成為「安心又友善」的旅遊環境。
有民眾就表示，有些大陸遊客第一次來金門，不太清楚台灣的交通規則，常常逆向騎車，真的很危險」。這次縣府加強稽查，覺得很有必要。
