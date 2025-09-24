高雄扣件業進軍北美參展 總效益上看700萬美元

高雄市經發局與經濟部國貿署、螺絲公會合作，率高雄扣件業者進軍北美最大螺絲扣件展，共創造214萬美元現場接單，後續訂單預估逾500萬美元，總效益上看700萬美元。

經發局今天發布新聞稿表示，為因應關稅挑戰並持續開拓國際市場，14日至20日率高雄扣件業者赴美，參加全美最大扣件展「2025美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展」（IFE）；扣件公會更與北美最大扣件通路商之一的美國大國鋼公司（Brighton-BestInternational, BBI）簽署合作備忘錄，為高雄扣件產業在北美市場開拓新局。

經發局表示，展會期間，獲得美國扣件經銷商協會（NFDA）、北美前三大扣件經銷商OptimasSolutions，以及北美指標性扣件分銷商LSG集團（LindFast Solutions Group）的持續採購承諾。

台灣螺絲公會理事長蔡永裕表示，台灣扣件產業高度仰賴外銷，2025年上半年出口總額超過21億美元，近年來除了關稅與匯率挑戰外，更須面臨中國、越南、印度與土耳其等國價格競爭，以及中國產品傾銷可能造成的國際市場亂局。

蔡永裕強調，美國扣件通路市場高度集中，由BBI與LSG合計掌握約7成市占，此行能與NFDA、OptimasSolutions及LSG集團深入交流，獲得美方對台灣產品優良品質的高度讚揚與採購合作承諾；美國市場占比約45%，甚至大於前10大出口國加總，現在正是全力搶進美國市場最佳時機。

經發局長廖泰翔說，此次赴美不僅提升高雄扣件產業國際能見度，更透過官方與民間合作，為業者開拓市場機會，強化台灣在國際供應鏈的戰略地位；台灣是美國10大貿易伙伴之一，未來更有望通過「朋友共享」模式建設有韌性的印太經濟，擴大至人工智能、生物技術、智慧城市及潔淨能源等方面合作。

廖泰翔說明，市府聯手金工中心及貿協等法人單位支持在地業者升級轉型，朝向航太扣件、精密醫材等高附加價值產品發展，並從商務媒合、技術支援、數位轉型到國際拓銷等層面，全面強化扣件產業競爭力。

此外，經發局10月15至16日將再與經濟部國貿署及螺絲公會合作，協助高雄扣件業者參加「2025波蘭克拉科夫螺絲展」，鞏固美、歐兩大扣件市場。