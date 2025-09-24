高雄購買第200萬套TPASS市民 享1年免費搭乘

快訊

中央社／ 高雄24日電

高雄市截至目前，TPASS月票累計銷售已突破198萬套，高雄市交通局今天表示，為感謝市民對公共運輸支持，購買第200萬套的幸運市民，將可獲1年免費搭乘獎勵。

根據交通局統計，高雄市TPASS月票使用人數近日再創新高，單月購買人數突破9萬8000人，截至目前，TPASS累計銷售已突破198萬套。

交通局長張淑娟表示，為感謝市民對於公共運輸的支持，購買第200萬套的幸運市民，將可獲1年免費搭乘獎勵，鼓勵市民多搭乘公共運輸，不僅節省交通支出，也能減少碳排放、紓解市區交通壅塞。

交通局今天發布新聞稿指出，高雄市推動公共運輸服務，提升市民搭乘意願，推出2年來累計減碳量達5萬噸，相當於63座高雄都會公園每年減碳量，顯示TPASS受到市民高度支持與肯定，越來越多市民習慣利用。

為提供更便利購票體驗，交通局持續優化購票及使用流程，TPASS卡友可透過iPASS MONEY APP或MeNGo APP線上購買，也能直接以手機購買QR月與季票，一機在手即可完成交易，省時又方便。

