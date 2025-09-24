樺加沙颱風釀災 高雄後勁排水失靈屢遭水患再掀爭議
樺沙加颱風過境帶來驚人雨量，全台多處傳出淹水淹災情，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流更是奪走14命。中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因轉型產業園區，舊有排水系統失去作用，社區屢淹水，居民多次陳情市府檢討排水系統，卻遲未獲重視，擔憂後勁恐淪水患犧牲品。對此，經發局回應，依法施工並設滯洪池，將持續監測水患。
居民指出，後勁勞宅過去依賴中油高雄煉油廠的防洪系統，日治時期設置的南幹線排水，原本分流東口至曹公圳、西口至蓮池潭，並配合兩座5萬噸洪水緩衝槽，能有效調節山洪。隨著煉油廠拆除，西出口遭封堵，洪水僅能導入東大排。一旦後勁溪滿水回流，社區及廠區就難逃淹水。
高雄市政府推動楠梓產業園區開發，卻未同步規劃新防洪系統，僅讓民營廠房進駐，結果一遇豪雨，社區首當其衝。去年凱米颱風65公分積水、10月山陀兒颱風更淹至80公分，宏榮里辦公室地下室也全面淹水。
這些災情並非突發，而是中油高雄煉油廠拆除，舊有防災系統失去作用後逐步惡化，「我們只是要一個不會淹水的家，為什麼總被忽略？」無奈表示為了產業園區順利開發，犧牲居住正義，後勁勞宅居民似乎被當成次等公民。
居民直言，根本問題在於西側出口遭封堵，單靠東大排難以宣洩，若無新的分流設計，即使有滯洪池也僅能短暫應急，無法真正化解極端氣候挑戰，另有民眾憂心，台積電楠梓廠雖將基地墊高3米，但周邊若防洪不足，恐仍會淪為「孤島」。
高市經發局強調，楠梓產業園區開發均依出流管制法規辦理，施工前送交水利局審查通過後才動工，並遵守先建後拆原則，確保新設臨時排水系統完成後才會廢除既有幹線，以維持排水功能不中斷。
經發局表示，園區已規劃總量5萬5953立方公尺滯洪池，可在暴雨期間暫存雨水，避免因後勁溪水位高漲造成逕流水倒灌，設計並未忽視暴雨因應，所有排水設計均依法規範執行。
