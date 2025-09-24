快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙颱風釀災 高雄後勁排水失靈屢遭水患再掀爭議　　

聯合報／ 記者郭韋綺林保光／高雄即時報導
楠梓宏榮里辦公室現況。記者林保光／攝影
楠梓宏榮里辦公室現況。記者林保光／攝影

樺沙加颱風過境帶來驚人雨量，全台多處傳出淹水淹災情，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流更是奪走14命。中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因轉型產業園區，舊有排水系統失去作用，社區屢淹水，居民多次陳情市府檢討排水系統，卻遲未獲重視，擔憂後勁恐淪水患犧牲品。對此，經發局回應，依法施工並設滯洪池，將持續監測水患。

居民指出，後勁勞宅過去依賴中油高雄煉油廠的防洪系統，日治時期設置的南幹線排水，原本分流東口至曹公圳、西口至蓮池潭，並配合兩座5萬噸洪水緩衝槽，能有效調節山洪。隨著煉油廠拆除，西出口遭封堵，洪水僅能導入東大排。一旦後勁溪滿水回流，社區及廠區就難逃淹水。

高雄市政府推動楠梓產業園區開發，卻未同步規劃新防洪系統，僅讓民營廠房進駐，結果一遇豪雨，社區首當其衝。去年凱米颱風65公分積水、10月山陀兒颱風更淹至80公分，宏榮里辦公室地下室也全面淹水。

這些災情並非突發，而是中油高雄煉油廠拆除，舊有防災系統失去作用後逐步惡化，「我們只是要一個不會淹水的家，為什麼總被忽略？」無奈表示為了產業園區順利開發，犧牲居住正義，後勁勞宅居民似乎被當成次等公民。

居民直言，根本問題在於西側出口遭封堵，單靠東大排難以宣洩，若無新的分流設計，即使有滯洪池也僅能短暫應急，無法真正化解極端氣候挑戰，另有民眾憂心，台積電楠梓廠雖將基地墊高3米，但周邊若防洪不足，恐仍會淪為「孤島」。

高市經發局強調，楠梓產業園區開發均依出流管制法規辦理，施工前送交水利局審查通過後才動工，並遵守先建後拆原則，確保新設臨時排水系統完成後才會廢除既有幹線，以維持排水功能不中斷。

經發局表示，園區已規劃總量5萬5953立方公尺滯洪池，可在暴雨期間暫存雨水，避免因後勁溪水位高漲造成逕流水倒灌，設計並未忽視暴雨因應，所有排水設計均依法規範執行。

中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因轉型產業園區，舊有排水系統失去作用屢遭水患。圖／翻攝自爆料公社
中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因轉型產業園區，舊有排水系統失去作用屢遭水患。圖／翻攝自爆料公社
楠梓宏榮里辦公室現況。記者林保光／攝影
楠梓宏榮里辦公室現況。記者林保光／攝影
中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因轉型產業園區，舊有排水系統失去作用屢遭水患。圖／翻攝自爆料公社
中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因轉型產業園區，舊有排水系統失去作用屢遭水患。圖／翻攝自爆料公社
中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因轉型產業園區，舊有排水系統失去作用屢遭水患。圖／翻攝自爆料公社
中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因轉型產業園區，舊有排水系統失去作用屢遭水患。圖／翻攝自爆料公社

淹水 凱米颱風

延伸閱讀

高雄典寶溪去年溢堤淹慘 梓官段今年展開疏浚下月完成

樺加沙颱風受災戶 公路監理業務可展延至明年3月底

樺加沙颱風釀災 健保卡遺失、藥泡水例外就醫補救

樺加沙颱風侵襲港澳 粉專：今年繼薇帕之後第二次發10號風球

相關新聞

影／台東雨勢不斷 台9線龍過脈路段土石泥流漫路面...交通中斷

樺加沙颱風外圍環流持續影響台灣天氣，中央氣象署針對台東地區發布大雷雨警報，其中山區雨勢2天已累計突破500毫米以上，造成...

金沙鎮深夜突停電！556戶陷黑暗40分鐘台電緊急搶修

金門縣金沙鎮昨日晚間突傳停電事故，大概在22時07分左右，劉澳、浦邊及下塘頭一帶民眾家中燈火驟然熄滅，一片漆黑，不少人都...

樺加沙颱風釀災 高雄後勁排水失靈屢遭水患再掀爭議　　

樺沙加颱風過境帶來驚人雨量，全台多處傳出淹水淹災情，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流更是奪走14命。中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因...

高屏二快行政院核定通過 屏東縣府力拚屏東端2026年動土

高屏共同生活圈，行政院本月22日核定「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」建設計畫，縣長周春米感謝各單位支持，希冀屏東端優...

高雄典寶溪去年溢堤淹慘 梓官段今年展開疏浚下月完成

高雄市典寶溪去年7月颱風凱米來襲期間，因不敵瞬間大雨加上大潮排水不及，曾造成典寶溪水位漫過堤防造成大淹水，高雄市府為強化...

屏東縣看展覽、觀星...手語服務不缺席 聽語障者感動：貼心

屏東縣政府推動手語翻譯暨同步聽打服務，口語即時轉換手語或文字，讓聽語障朋友在醫療、洽公、或參與藝文活動也能享有平等，像是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。