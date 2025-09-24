快訊

高屏二快行政院核定通過 屏東縣府力拚屏東端2026年動土

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高屏二快路廊路線圖，在國三系統交流道屏東端的規畫。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖，在國三系統交流道屏東端的規畫。記者劉星君／攝影

高屏共同生活圈，行政院本月22日核定「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」建設計畫，縣長周春米感謝各單位支持，希冀屏東端優先施作，縣府在後續工程期間亦將協助用地徵收作業，加速屏東端工程進程，拚屏東端2026年動土，促進產業帶動地方發展，以符合屏東鄉親期盼。

屏東縣府指出，高屏2快計畫2018年8月21日核定可行性計畫，歷經7年在行政院、交通部及各界的努力下，終於有更進一步的成果，計畫完成後，除帶動周邊產業發展，亦可提高屏中地區對外交通便利性，對高屏地區二地的連結非常重要。

屏東縣府指出，高屏二快計畫期程至2033年，總建設經費983.87億元，路廊東起屏東國道3號、行經台3，西接高鐵左營站，並於屏東端規畫側車道及高屏溪景觀橋，未來可串聯國道7號，完工後擴大國3、國1高速公路路網服務範圍，以落實嘉南高屏大南方新矽谷推動，也是未來台灣AI產業生態的核心。

縣府表示，屏東作為半導體S科技廊帶一員，屏東端鄰近海豐農場、屏東熱博及農業科技園區等科（產）學園區，提供屏東科學園區對外便捷交通運輸，提升屏東科技產業對外競爭力。

屏東南北狹長，完善公路交通網路很重要，公路建設屏北地區台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程預計全線2029年底完工。屏南快道目前由交通部公路局辦理綜合規畫暨環評作業，期交通部公路局加速相關作業期程，讓相關公路建設逐一完工後，可完善屏東地區公路交通路網，縮小城鄉差距與均衡區域發展，促進產業及觀光發展。

高屏二快路廊路線圖。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖，在國三系統交流道屏東端的規畫，靠近屏東物產館附近。記者劉星君／攝影
高屏二快路廊路線圖，在國三系統交流道屏東端的規畫，靠近屏東物產館附近。記者劉星君／攝影

屏東縣 行政院 國道

