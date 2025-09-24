聽新聞
0:00 / 0:00
高屏二快行政院核定通過 屏東縣府力拚屏東端2026年動土
高屏共同生活圈，行政院本月22日核定「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」建設計畫，縣長周春米感謝各單位支持，希冀屏東端優先施作，縣府在後續工程期間亦將協助用地徵收作業，加速屏東端工程進程，拚屏東端2026年動土，促進產業帶動地方發展，以符合屏東鄉親期盼。
屏東縣府指出，高屏2快計畫2018年8月21日核定可行性計畫，歷經7年在行政院、交通部及各界的努力下，終於有更進一步的成果，計畫完成後，除帶動周邊產業發展，亦可提高屏中地區對外交通便利性，對高屏地區二地的連結非常重要。
屏東縣府指出，高屏二快計畫期程至2033年，總建設經費983.87億元，路廊東起屏東國道3號、行經台3，西接高鐵左營站，並於屏東端規畫側車道及高屏溪景觀橋，未來可串聯國道7號，完工後擴大國3、國1高速公路路網服務範圍，以落實嘉南高屏大南方新矽谷推動，也是未來台灣AI產業生態的核心。
縣府表示，屏東作為半導體S科技廊帶一員，屏東端鄰近海豐農場、屏東熱博及農業科技園區等科（產）學園區，提供屏東科學園區對外便捷交通運輸，提升屏東科技產業對外競爭力。
屏東南北狹長，完善公路交通網路很重要，公路建設屏北地區台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程預計全線2029年底完工。屏南快道目前由交通部公路局辦理綜合規畫暨環評作業，期交通部公路局加速相關作業期程，讓相關公路建設逐一完工後，可完善屏東地區公路交通路網，縮小城鄉差距與均衡區域發展，促進產業及觀光發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言