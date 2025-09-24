聽新聞
高雄典寶溪去年溢堤淹慘 梓官段今年展開疏浚下月完成
高雄市典寶溪去年7月颱風凱米來襲期間，因不敵瞬間大雨加上大潮排水不及，曾造成典寶溪水位漫過堤防造成大淹水，高雄市府為強化排水，針對梓官段河道展開清淤，目前已挖出1萬立方公尺淤泥，預計於10月中旬完成疏浚，防範未來淹水可能。
高雄市水利局表示，為強化高雄市排水通洪能力，典寶溪疏浚工作藉由清理河道淤積泥砂與障礙物，打開排水斷面提升河川通洪能力，降低積淹水風險，透過定期清疏及檢修，不僅能確保排水功能正常運作，也能強化整體防洪能力。
典寶溪清疏作業範圍自梓官區典寶橋至福安橋段，計畫清疏總長度達2公里，清淤量約1萬7千立方公尺，目前已完成超過一半，挖出清淤量達1萬立方公尺，預計於10月中旬可全部完成疏浚，確保區域排水系統的順暢運作與周邊環境的整潔。
典寶溪去年7月25日颱風凱米來襲期間，曾因排水不及造成岡山段河道水位漫過堤防，一度造成沿線大淹水，為了防止淹水再上演，高雄已爭取到中央10.9億元補助，將加高典寶溪排水防洪牆，規畫加高排水防洪牆長度達9公里，同時加高劉厝、白米滯洪池圍堤，可擴增滯洪量41萬立方公尺。
