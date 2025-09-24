快訊

屏東縣看展覽、觀星...手語服務不缺席 聽語障者感動：貼心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府推動手語翻譯暨同步聽打服務，口語即時轉換手語或文字，讓聽語障朋友在醫療、洽公、或參與藝文活動也能享有平等，日前在恆春舉辦觀星天文活動時，邀請聽語障者參與，並申請手語翻譯員到場，落實藝文平權。記者劉星君／翻攝
屏東縣政府推動手語翻譯暨同步聽打服務，口語即時轉換手語或文字，讓聽語障朋友在醫療、洽公、或參與藝文活動也能享有平等，像是縣府日前在恆春舉辦觀星天文活動時，邀請聽語障者參與，並申請手語翻譯員到場，落實藝文平權。

屏東縣府今年在恆春舉辦的「來恆春擁抱宇宙」觀星活動，也邀請聽語障者參與，現場也有4名手語翻譯員到場，讓聽語障者認識浩瀚無垠的星空與天文，也事情安排手語翻譯員先上天文課程，讓現場即時翻譯。

聽障者小安感動的說，「第一次參加觀星活動，手語翻譯服務讓我聽懂星星與星座的解說，幫助我接收訊息，快樂參與所有過程，感謝貼心的服務。」

屏東縣聾啞福利協進會劉振泰與許惠珠夫妻分享，第一次參加夜間活動，走出家門欣賞滿天星斗，格外特別，雖然眼睛看不太清楚，但有這樣機會走走、運動，見到滿天星星，非常感動。 

除了醫療、洽公，參觀展覽藝文空間，聽語障者也可以申請手語導覽服務，像是參觀屏菸1936文化基地時，也可以申請手語服務，有聽語障者提到，藉由導覽才深刻認識屏東菸葉廠歷史發展，不像之前來都只是走馬看花。

屏東縣府社會處表示，共同關注語言平權，鼓勵民眾可主動學習手語外，若有手語翻譯或同步聽打服務需求，踴躍洽詢委辦單位社團法人屏東縣聲暉聽障協進會，08-7372174；簡訊及緊急案件專線：0979-812-665，Line手語視訊服務：屏東縣手語翻暨同步聽打服務窗口（ID：7372174）。

社會處指出，每年會辦理相關培訓課程，持續培育專業人才，讓服務量能更充足，打造多元、友善且無礙的溝通環境，讓「用雙手說萬語」不只是口號，能夠真正落實日常生活。

屏東縣政府推動手語翻譯暨同步聽打服務，口語即時轉換手語或文字，讓聽語障朋友在醫療、洽公、或參與藝文活動也能享有平等，聽語障者參觀屏菸，導覽人員、手語翻譯員同步說明導覽人員的內容。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推動手語翻譯暨同步聽打服務，口語即時轉換手語或文字，讓聽語障朋友在醫療、洽公、或參與藝文活動也能享有平等，日前在恆春舉辦觀星天文活動時，邀請聽語障者參與，並申請手語翻譯員到場，落實藝文平權。記者劉星君／翻攝
