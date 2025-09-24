金門烈嶼9/23入夜太武操演 火砲射擊阻殲搶灘敵軍

金防部昨天晚間在金門烈嶼實施「太武操演」，運用戰、甲車及各式火砲，實施灘岸火殲實彈射擊。金防部表示，面對嚴峻敵情威脅，防區官兵戮力戰備訓練，建立可恃戰力。

陸軍金門防衛指揮部昨天晚間在金門縣烈嶼鄉東崗海域據點，運用戰、甲車及火砲等裝備，實施民國114年第3季「太武操演」。

根據金防部今天發布新聞資料，此次實彈射擊採實兵、實地、實時、實裝、實彈方式實施，模擬敵登陸作戰，運用建制武器等各式火砲，編織綿密火網，掩護戰、甲車，遂行灘岸戰鬥及防護射擊。防空連針對低空目標威脅接戰，提升空域安全。

烈嶼守備大隊運用M41D戰車變換陣地射擊，CM21甲車載運步兵，下車遂行戰鬥射擊，藉連續火力打擊，阻殲搶灘登陸敵軍。

金防部表示，面對嚴峻敵情威脅，防區官兵秉持「有準備、更安全 」信念，戮力戰備訓練，建立可恃戰力，並以此激發官兵的榮譽感，建立能戰、敢戰、勝戰信心。

金防部指出，此次操演也邀請地方首長與仕紳，見證國軍精實戰力，藉此強化民眾心防韌性，冀能發揮全民總力，共同捍衛國家安全，確保百姓安全福祉。