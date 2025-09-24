快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

金門烈嶼9/23入夜太武操演 火砲射擊阻殲搶灘敵軍

中央社／ 金門24日電

金防部昨天晚間在金門烈嶼實施「太武操演」，運用戰、甲車及各式火砲，實施灘岸火殲實彈射擊。金防部表示，面對嚴峻敵情威脅，防區官兵戮力戰備訓練，建立可恃戰力。

陸軍金門防衛指揮部昨天晚間在金門縣烈嶼鄉東崗海域據點，運用戰、甲車及火砲等裝備，實施民國114年第3季「太武操演」。

根據金防部今天發布新聞資料，此次實彈射擊採實兵、實地、實時、實裝、實彈方式實施，模擬敵登陸作戰，運用建制武器等各式火砲，編織綿密火網，掩護戰、甲車，遂行灘岸戰鬥及防護射擊。防空連針對低空目標威脅接戰，提升空域安全。

烈嶼守備大隊運用M41D戰車變換陣地射擊，CM21甲車載運步兵，下車遂行戰鬥射擊，藉連續火力打擊，阻殲搶灘登陸敵軍。

金防部表示，面對嚴峻敵情威脅，防區官兵秉持「有準備、更安全 」信念，戮力戰備訓練，建立可恃戰力，並以此激發官兵的榮譽感，建立能戰、敢戰、勝戰信心。

金防部指出，此次操演也邀請地方首長與仕紳，見證國軍精實戰力，藉此強化民眾心防韌性，冀能發揮全民總力，共同捍衛國家安全，確保百姓安全福祉。

金防部 金門 實彈

延伸閱讀

二兵成功嶺打靶毀臉傷勢照外流 網友紛紛當起評論家

役男打靶重傷 排除誤擊、膛炸可能

十一連假估陸客湧金門 金縣府強化微電二輪車管理

颱風影響金門對外交通 空運恢復首日滯留旅客少

相關新聞

影／台東雨勢不斷 台9線龍過脈路段土石泥流漫路面...交通中斷

樺加沙颱風外圍環流持續影響台灣天氣，中央氣象署針對台東地區發布大雷雨警報，其中山區雨勢2天已累計突破500毫米以上，造成...

金沙鎮深夜突停電！556戶陷黑暗40分鐘台電緊急搶修

金門縣金沙鎮昨日晚間突傳停電事故，大概在22時07分左右，劉澳、浦邊及下塘頭一帶民眾家中燈火驟然熄滅，一片漆黑，不少人都...

樺加沙颱風釀災 高雄後勁排水失靈屢遭水患再掀爭議　　

樺沙加颱風過境帶來驚人雨量，全台多處傳出淹水淹災情，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流更是奪走14命。中油高雄楠梓後勁勞工住宅近年因...

高屏二快行政院核定通過 屏東縣府力拚屏東端2026年動土

高屏共同生活圈，行政院本月22日核定「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」建設計畫，縣長周春米感謝各單位支持，希冀屏東端優...

高雄典寶溪去年溢堤淹慘 梓官段今年展開疏浚下月完成

高雄市典寶溪去年7月颱風凱米來襲期間，因不敵瞬間大雨加上大潮排水不及，曾造成典寶溪水位漫過堤防造成大淹水，高雄市府為強化...

屏東縣看展覽、觀星...手語服務不缺席 聽語障者感動：貼心

屏東縣政府推動手語翻譯暨同步聽打服務，口語即時轉換手語或文字，讓聽語障朋友在醫療、洽公、或參與藝文活動也能享有平等，像是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。