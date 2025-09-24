快訊

影／台東雨勢不斷 台9線龍過脈路段土石泥流漫路面...交通中斷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
樺加沙颱風外圍環流持續影響台灣天氣，台東山區雨勢2天已累計突破500毫米以上，造成多處土石泥流發生，台9線龍過脈路段，也因邊坡大量土石泥流沖刷路面，目前雙向交通中斷受阻。圖／民眾提供
樺加沙颱風外圍環流持續影響台灣天氣，中央氣象署針對台東地區發布大雷雨警報，其中山區雨勢2天已累計突破500毫米以上，造成多處土石泥流發生，台9線龍過脈路段，也因邊坡大量土石泥流沖刷路面，目前雙向交通中斷受阻，公路局已派機具前往搶通。

根據中央氣象署資料顯示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，山區易發生坍方、落石、土石流。

台東地區從昨天凌晨開始雨勢不斷下，尤其山區雨勢驚人，包括台20線南橫公路、台9線公路發生多處邊坡土石坍方及路基掏空等災情，台9線龍過脈路段，也因邊坡土石泥流沖刷路面，導致雙向受阻無法通行，公路局已派機具前往搶通，預計下午5點前搶通。

樺加沙颱風 台東 氣象署

影／台東雨勢不斷 台9線龍過脈路段土石泥流漫路面...交通中斷

