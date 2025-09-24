屏基「兒童發展聯合評估重點中心」成立 高屏區第3家

屏東基督教醫院「兒童發展聯合評估重點中心」成立，是繼高雄長庚、高醫之後高屏區第3家通過衛福部核定的醫療院所。中心整合小兒科、復健科、身心科等團隊，協助發展遲緩或疑似遲緩兒童，在黃金療育期獲得即時且完整的支持與照護。

屏基院長吳榮州指出，屏基是屏東唯一有兒童神經科、兒童復健科、兒童心智科與兒童骨科專任醫師的醫院，並有醫學中心兒科醫師跨院支援遺傳與新陳代謝等特殊診療服務，具備完整的兒童醫療量能。

另外屏基也是高屏區唯一執行世界衛生組織，針對發展遲緩兒童親職技巧訓練台灣計畫（CST）的醫院，醫院新生兒加護病房每年照護逾百名早產兒，兒科也與復健科及婦產科協力合作，提供住院與門診無縫接軌的持續性照護服務。

屏基兒童發展聯合評估重點中心主任王重元表示，屏基持續強化兒童發展篩檢與聯合評估服務，自2012年419名增至2024年821名，成長近2倍，預計今年將突破千件。在人力方面，本來2名兒童心理師已擴充至4名，1名個管師也增至3名。

屏基也與基層兒科、家醫科診所、婦幼醫院合作，透過分級醫療與雙向轉診，讓兒童發展篩檢與聯合評估合作更密切，銜接兒童復健更即時與順暢，發揮醫療垂直整合效能。